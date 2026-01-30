Hà Nội

Xe

VinFast VF5 2026 mới sắp ra mắt, nhiều nâng cấp đáng chú ý

Hình ảnh công báo sở hữu công nghiệp hé lộ VinFast VF5 2026 với thay đổi lớn ở đèn LED, mâm xe. Nhiều khả năng là bản facelift của mẫu xe điện đô thị bán chạy.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.

Hình ảnh xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2026 vừa hé lộ một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của VinFast. Dựa trên kiểu dáng tổng thể quen thuộc, nhiều khả năng đây là bản nâng cấp facelift của VinFast VF5, dù không loại trừ khả năng hãng sẽ đặt tên thương mại mới cho phiên bản này.

Các chi tiết trong hồ sơ bảo hộ cho thấy VinFast không thay đổi nền tảng, mà tập trung chỉnh sửa ngoại hình nhằm tăng tính hiện đại và nhận diện.

1-2746.jpg
Hình ảnh công báo sở hữu công nghiệp hé lộ VinFast VF5 2026.

Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất nằm ở cụm đèn chiếu sáng phía trước. Thiết kế mới cho thấy đèn được thu hẹp, đặt thấp và sắc nét hơn so với bản hiện hành. Cách bố trí này mở ra khả năng VF5 facelift sẽ được nâng cấp lên đèn LED, thay cho đèn halogen trước đây.

Dải nhận diện hình cánh chim đặc trưng cũng được tinh chỉnh lại cho hài hòa với phần đầu xe mới, nhiều khả năng áp dụng công nghệ LED tương tự các mẫu VinFast đời mới như VF6.

3-9270.jpg
Về vận hành, VF5 hiện sử dụng động cơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, pin 37,23 kWh cho tầm hoạt động khoảng 326 km.

Ở phần thân xe, thay đổi dễ thấy nhất là bộ mâm hợp kim phối hai tông màu, có thể là dạng phay, mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp hơn so với mâm đơn sắc trước đó. Các đường nét thân xe nhìn chung vẫn giữ nguyên, cho thấy VinFast ưu tiên sự ổn định về kết cấu.

Phía sau xe cũng được làm mới với dải đỏ chạy ngang logo VinFast, nhiều khả năng chuyển sang dạng LED thay vì chỉ là chi tiết trang trí. Cụm đèn đặt thấp được làm mảnh hơn, có thể tích hợp xi-nhan và đèn lùi LED, thay cho hệ thống halogen của VF5 hiện tại.

2-6411.jpg
Ra mắt từ cuối năm 2022, VF5 là một trong những mẫu xe điện đô thị chủ lực của VinFast và hiện là dòng xe bán chạy thứ hai của hãng, chỉ sau VF3.

VF5 hiện nay sở hữu hai màn hình gồm màn hình 7 inch sau vô-lăng và màn hình trung tâm 8 inch, ghế chỉnh cơ, điều hòa một vùng và phanh tay cơ. Từ hồ sơ công bố, chưa có thông tin xác nhận việc VinFast sẽ làm mới khoang nội thất, nhưng đây vẫn là khả năng được giới quan sát nhắc tới nhằm tăng sức cạnh tranh.

Về vận hành, VF5 hiện sử dụng động cơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, pin 37,23 kWh cho tầm hoạt động khoảng 326 km. Thông tin về việc nâng cấp pin hoặc cải thiện phạm vi di chuyển ở bản facelift vẫn chưa được công bố.

Ra mắt từ cuối năm 2022, VF5 là một trong những mẫu xe điện đô thị chủ lực của VinFast và hiện là dòng xe bán chạy thứ hai của hãng, chỉ sau VF3. Với giá niêm yết 529 triệu đồng, mẫu xe này đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập xe điện tại Việt Nam.

Nếu những thay đổi về thiết kế và trang bị được xác nhận trong thời gian tới, bản nâng cấp VF5 2026 nhiều khả năng sẽ giúp mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ, nơi cạnh tranh đang ngày càng rõ nét.

