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[VIDEO] Xuất khẩu gỗ Việt đạt 13,4 tỷ USD, mở rộng thị trường

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[VIDEO] Xuất khẩu gỗ Việt đạt 13,4 tỷ USD, mở rộng thị trường

Xuất khẩu gỗ Việt đạt 13,4 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 7%. Doanh nghiệp cần tìm khách hàng mới và xây dựng chiến lược riêng tại Hà Lan, Australia.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu gỗ #Ngành gỗ Việt Nam #Thị trường Hà Lan #Thị trường Australia #Mở rộng thị trường

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