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[VIDEO] Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về giao dịch tiền số

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[VIDEO] Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về giao dịch tiền số

Việt Nam đã ghi nhận hơn 122 tỷ USD giao dịch tiền số trong năm qua, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, theo Chainalysis.

Minh Quân - Hà Anh
#Giao dịch tiền số #Việt Nam #Singapore #Thị trường Đông Nam Á #Chainalysis

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