Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Từ 12/10, TikTok Shop thu phí vận hành tới 65.000 đồng, nhà bán hàng lo lắng
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
CEO Nvidia Jensen Huang phản đối cảnh báo AI hủy diệt nhân loại năm 2030, khẳng định xác suất bằng 0 và luật hiện hành tại Mỹ đã đủ để quản lý rủi ro.
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lương tối đa 300 triệu đồng/tháng cho tổng công trình sư nhiệm vụ chiến lược, thu hút nhân tài về viện, trường, doanh nghiệp.
Đất nền tại TPHCM giảm gần 3%, nhiều chủ đất cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn gặp khó trong việc bán ra, phản ánh thị trường bất động sản chững lại.
Người Việt dành gần 13 tiếng mỗi tuần xem video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts. Chuyên gia cảnh báo tác động tiêu cực đến khả năng tập trung.
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Từ 1/7/2027, các trạm sạc xe điện trên toàn quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy và dữ liệu vận hành mới.
Nghệ An công bố quy định mới về nâng bậc lương trước hạn, giới hạn tối đa 10% nhân sự mỗi năm bắt đầu từ 12/10.
Google hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.
McKinsey và SEMI Foundation dự báo Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực bán dẫn năm 2030, buộc Samsung, Intel, TSMC chạy đua tìm kỹ sư.
Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.
CEO Nvidia Jensen Huang phản đối cảnh báo AI hủy diệt nhân loại năm 2030, khẳng định xác suất bằng 0 và luật hiện hành tại Mỹ đã đủ để quản lý rủi ro.
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lương tối đa 300 triệu đồng/tháng cho tổng công trình sư nhiệm vụ chiến lược, thu hút nhân tài về viện, trường, doanh nghiệp.
Đất nền tại TPHCM giảm gần 3%, nhiều chủ đất cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn gặp khó trong việc bán ra, phản ánh thị trường bất động sản chững lại.
Người Việt dành gần 13 tiếng mỗi tuần xem video ngắn trên TikTok, YouTube Shorts. Chuyên gia cảnh báo tác động tiêu cực đến khả năng tập trung.
Lãi vay mua nhà tăng khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì hoạt động.
Từ 1/7/2027, các trạm sạc xe điện trên toàn quốc phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy và dữ liệu vận hành mới.
Nghệ An công bố quy định mới về nâng bậc lương trước hạn, giới hạn tối đa 10% nhân sự mỗi năm bắt đầu từ 12/10.
Google hợp tác với Việt Nam về trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI.
McKinsey và SEMI Foundation dự báo Mỹ thiếu gần 160.000 nhân lực bán dẫn năm 2030, buộc Samsung, Intel, TSMC chạy đua tìm kỹ sư.
Viettel, VNPT và MobiFone ứng dụng AI trong vận hành mạng lưới, tự động phát hiện sự cố, giảm thủ công 70% và nâng cao bảo mật dữ liệu.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế người nước ngoài sở hữu biệt thự, nhà liền kề tại Việt Nam, chỉ cho phép mua căn hộ chung cư tối đa 30% mỗi tòa nhà và sở hữu 50 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.
Vé Tết 2027 tăng giá do nhiên liệu tăng cao, Vietjet và Vietnam Airlines bổ sung ghế để giảm áp lực giá vé, cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada, thép và ôtô gặp khó khăn. Canada đẩy mạnh xuất khẩu châu Âu để giảm phụ thuộc Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước cho phép 25 ngân hàng thương mại tách dư nợ khách sạn, nghỉ dưỡng khỏi hạn mức bất động sản, thúc đẩy vốn du lịch.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Khám phá thu nhập của tài xế Grab, Be, Green SM từ cuốc xe 100.000 đồng tại Hà Nội và TPHCM, cùng cơ chế chia sẻ lợi nhuận của các hãng.
Chevron và ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo kho dự trữ toàn cầu cạn kiệt khi giá dầu tăng cao sau chiến sự Trung Đông, gây rủi ro thị trường vượt tầm kiểm soát.