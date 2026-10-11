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[VIDEO] Từ 12/10, TikTok Shop thu phí vận hành tới 65.000 đồng, nhà bán hàng lo lắng

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[VIDEO] Từ 12/10, TikTok Shop thu phí vận hành tới 65.000 đồng, nhà bán hàng lo lắng

Từ 12/10, TikTok Shop áp dụng phí vận hành kiện hàng trên 10kg, tối đa 65.000 đồng, gây áp lực chi phí cho nhà bán hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#TikTok Shop #Phí vận hành #Phí kiện hàng #Chính sách phí #Nhà bán hàng

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