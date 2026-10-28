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[VIDEO] Robot đắt tiền chưa chắc giúp doanh nghiệp giảm chi phí

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[VIDEO] Robot đắt tiền chưa chắc giúp doanh nghiệp giảm chi phí

Năm 2025, thế giới lắp mới 603.000 robot công nghiệp. Tìm hiểu vì sao doanh nghiệp cần tính đủ chi phí và chọn đúng khâu tự động hóa để tiết kiệm.

Minh Quân - Hà Anh
#Robot công nghiệp #Tự động hóa #Chi phí doanh nghiệp #Đầu tư công nghệ #Sản xuất công nghiệp

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