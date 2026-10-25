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[VIDEO] Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng từ đất sau 9 tháng

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[VIDEO] Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng từ đất sau 9 tháng

Hà Nội thu gần 85.044 tỷ đồng từ đất tính đến cuối tháng 9, với các dự án lớn góp phần quan trọng. Mục tiêu thu 800.000 tỷ đến 2030.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu ngân sách Hà Nội #Thu từ đất đai #Dự án phát triển đô thị #Dự án Starlake #Mục tiêu ngân sách 2030

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