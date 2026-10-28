Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Hà Nội khảo sát hoa sữa dày, chưa thay đồng loạt
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
LPBank và VietBank giảm lãi suất tiền gửi sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm mỗi năm.
Đến 18/10, California Fitness & Yoga tạm dừng ít nhất 5 cơ sở tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, khiến hội viên đối mặt phí lớp mới và dịch vụ bị cắt.
Đà Nẵng cho Basal Pay mở rộng thanh toán bằng tài sản mã hóa tới 10 khu vực, gồm sân bay và phố cổ Hội An. Chương trình thử nghiệm kéo dài đến 26/8/2028.
Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp phản đối chi phí sinh hoạt và cắt giảm ngân sách, trong bối cảnh nợ công lên 3.600 tỷ euro và tăng trưởng yếu.
Tại diễn đàn Holistic Excellence – S-DNA 2026, CMC cho biết chỉ 10–15% trong 500 sáng kiến AI thành công; dữ liệu yếu và nhân sự chưa sẵn sàng là rào cản.
Giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong tuần 12-18/10, khiến người mua ở đỉnh lịch sử có thể lỗ khoảng 50,7 triệu đồng.
Bộ trưởng Tài chính trình Quốc hội dự thảo nới điều kiện IPO, trong khi Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tăng giám sát để bảo vệ thị trường.
Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.
Tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN yêu cầu giảm ít nhất 0,5% lãi tiền gửi từ 6 tháng và hạ 1,5–2% lãi vay sản xuất, đồng thời giữ nguyên chuẩn tín dụng.
Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.
LPBank và VietBank giảm lãi suất tiền gửi sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm mỗi năm.
Đến 18/10, California Fitness & Yoga tạm dừng ít nhất 5 cơ sở tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, khiến hội viên đối mặt phí lớp mới và dịch vụ bị cắt.
Đà Nẵng cho Basal Pay mở rộng thanh toán bằng tài sản mã hóa tới 10 khu vực, gồm sân bay và phố cổ Hội An. Chương trình thử nghiệm kéo dài đến 26/8/2028.
Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Pháp phản đối chi phí sinh hoạt và cắt giảm ngân sách, trong bối cảnh nợ công lên 3.600 tỷ euro và tăng trưởng yếu.
Tại diễn đàn Holistic Excellence – S-DNA 2026, CMC cho biết chỉ 10–15% trong 500 sáng kiến AI thành công; dữ liệu yếu và nhân sự chưa sẵn sàng là rào cản.
Giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong tuần 12-18/10, khiến người mua ở đỉnh lịch sử có thể lỗ khoảng 50,7 triệu đồng.
Bộ trưởng Tài chính trình Quốc hội dự thảo nới điều kiện IPO, trong khi Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tăng giám sát để bảo vệ thị trường.
Cước vận chuyển dầu từ Vịnh Mexico sang Nhật Bản có thể lên 81 triệu USD, làm giảm sức cạnh tranh của dầu Mỹ và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu.
Tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN yêu cầu giảm ít nhất 0,5% lãi tiền gửi từ 6 tháng và hạ 1,5–2% lãi vay sản xuất, đồng thời giữ nguyên chuẩn tín dụng.
Trong bốn tháng qua, 22 dự án nhà cho thuê được khởi công. Chính phủ thúc đẩy nguồn cung nhà vừa túi tiền tại TP.HCM, kiểm soát giá đất và siết đầu cơ.
Kiều hối về TPHCM đạt 2,8 tỷ USD trong quý III, tăng gần 40% so với quý trước. Tuy nhiên, tổng lượng kiều hối trong chín tháng vẫn giảm 14%.
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