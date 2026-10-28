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[VIDEO] Hà Nội khảo sát hoa sữa dày, chưa thay đồng loạt

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[VIDEO] Hà Nội khảo sát hoa sữa dày, chưa thay đồng loạt

Hà Nội sẽ khảo sát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, lấy ý kiến cư dân và đánh giá từng cây. Thành phố chưa có kế hoạch thay thế hàng loạt.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Hoa sữa #Cây xanh đô thị #Khảo sát ý kiến cư dân #Quản lý cây xanh

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