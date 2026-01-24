Hà Nội

Vì sao chip 28 nm vẫn là trụ cột ngành bán dẫn?

Số hóa

Vì sao chip 28 nm vẫn là trụ cột ngành bán dẫn?

Dù không tiên tiến như 7 nm hay 3 nm, chip 28 nm vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ chi phí hợp lý, độ ổn định cao và ứng dụng cực rộng.

Thiên Trang (TH)
Chip 28 nm dù không thuộc nhóm công nghệ tiên tiến nhất nhưng vẫn giữ vị trí quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu.(Ảnh: Global Times)
Đây là tiến trình đã trưởng thành, có quy trình sản xuất ổn định và hệ sinh thái thiết kế hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro kỹ thuật.(Ảnh: Arm)
So với các tiến trình FinFET tiên tiến, 28 nm sử dụng kiến trúc phẳng truyền thống, dễ kiểm soát chi phí và rút ngắn thời gian ra thị trường.
Chip 28 nm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều lĩnh vực như thiết bị mạng, IoT, camera, ô tô, y tế và công nghiệp.
Những ngành này ưu tiên độ bền, độ tin cậy và vòng đời sản phẩm dài hơn là hiệu năng cực cao.
Lợi thế lớn của 28 nm còn nằm ở tính kinh tế, cho phép sản xuất hàng loạt với giá thành hợp lý.
Nhiều chuyên gia cho rằng các tiến trình bán dẫn trưởng thành chính là nền tảng của hạ tầng công nghiệp hiện đại.
Việc Việt Nam lựa chọn tiến trình 32 nm cho nhà máy chip đầu tiên cho thấy vai trò chiến lược và thực tế của các công nghệ bán dẫn như 28 nm hiện nay. (Ảnh: Bit-Tech.net)
