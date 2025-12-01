Nối lại bàn tay đứt rời nuôi ở cẳng chân cho sản phụ 19 tuổi mang song thai

Cứu cánh tay mẹ đảm bảo sức khỏe thai nhi

Ngày 1/12, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay phải cho người bệnh L.N.P (19 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), sau thời gian nuôi tạm ở vùng cẳng chân phải. Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi người bệnh đang mang song thai 34 tuần.

Người bệnh L.N.P., nhập viện vào tháng 9/2025 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động. Thời điểm đó, chị đang mang song thai 23 tuần.

Để cứu bàn tay, ê-kíp bác sĩ đã lựa chọn giải pháp cấy ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để duy trì tưới máu, bảo tồn tối đa cấu trúc mô.

Các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải – một kỹ thuật cao trong vi phẫu tạo hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để giữ mô sống trong thời gian chờ phẫu thuật tái nối.

Bàn tay được ghép tạm vào cẳng chân bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngày 17/11/2025, người bệnh tái nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần, tim thai tốt, nước ối bình thường. Người bệnh mong muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của chuyên khoa gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng.

Bệnh viện cũng hội chẩn từ xa xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành bao gồm: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ. Trong suốt cuộc mổ, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring sản khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Đồng thời, bệnh viện chủ động xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia bệnh viện tuyến trên trong suốt quá trình trước – trong – sau phẫu thuật.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện trong 1 lần mổ

Ca mổ bao gồm nhiều bước kỹ thuật chuyên sâu:

Tách mỏm cụt cẳng tay khỏi bụng, làm sạch mô tổn thương và bộc lộ hệ thống gân – cơ – mạch máu – thần kinh.

Tách bàn tay khỏi vị trí nuôi tạm ở cẳng chân, kèm theo đoạn mạch chày sau dài 15 cm và hai đảo da có cuống mạch nuôi.

Nối xương quay bằng nẹp vít.

Nối 1 động mạch và 3 tĩnh mạch nuôi bàn tay; ghép gân từ gân mác dài và ghép thần kinh từ nhánh thần kinh mác nông.

Che phủ khuyết da bằng các đảo da từ bụng – bẹn và vùng cẳng chân.

Trong toàn bộ cuộc mổ, bác sĩ sản khoa giám sát liên tục tim thai và cơn gò tử cung, đảm bảo an toàn cho song thai.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện người bệnh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được. Vùng phẫu thuật hồng ấm, mạch máu thông tốt, các ngón tay bắt đầu cử động nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ Vật lý trị liệu. Song thai ổn định với nhịp tim đều, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Ê- kíp phẫu thuật cho biết: “Sự phức tạp của ca bệnh không nằm ở kỹ thuật vi phẫu đơn thuần, mà ở việc phải cân bằng giữa an toàn của sản phụ và hai thai nhi, khả năng bảo tồn tối đa mô bàn tay và đảm bảo bàn tay sau nối không chỉ “sống” mà còn có thể cử động và phục hồi chức năng.

Phần cẳng tay bị mất hơn 15cm, đồng nghĩa với việc nếu nối ngay thì bàn tay sẽ không có điểm tựa đúng cấu trúc, cũng không thể phục hồi chức năng. Chúng tôi phải tạo lại phần cẳng tay bị mất để đủ chiều dài, đủ mô mềm và mạch máu rồi mới có thể ghép bàn tay trở lại”.

Nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, hành trình nối lại bàn tay cho chị P. đã bước sang một giai đoạn mới đầy lạc quan.

Bàn tay nuôi ở cẳng chân được tách khỏi cẳng chân nối về tay cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ngay sau phẫu thuật, bàn tay nối ấm – hồng, tưới máu tốt, SpO₂ đầu ngón 98–100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều và không ghi nhận bất thường.

Kết quả của ca mổ không chỉ là thành công chuyên môn, mà còn là món quà tinh thần to lớn dành cho người mẹ trẻ – người đã mạnh mẽ vượt qua tổn thương và luôn nuôi hy vọng được ôm hai con bằng chính đôi tay của mình.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tiếp tục theo dõi sát sao, đồng hành cùng người bệnh trong quá trình phục hồi chức năng và diễn tiến thai kỳ những tuần tiếp theo.