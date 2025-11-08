Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/11: Kim Ngưu nên tạm ẩn mình

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/11, Kim Ngưu đừng vội vàng, thiếu kiên nhẫn sẽ thất bại. Cự Giải đừng ôm đồm quá nhiều, vận đào hoa đang yếu.
Nếu bỏ ra hơn 7,800 tỷ đồng để sở hữu penthouse Pagani Residence, bạn sẽ nhận ngay 2 siêu xe hàng thửa Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
Dù đã bước sang tuổi 44 và ít xuất hiện trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.
Rực rỡ như một viên ngọc ở khu vực Nam Á, đế quốc Mogul đã tạo nên một triều đại hoàng kim về nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa kéo dài hơn ba thế kỷ.
Cây phong thủy không chỉ đẹp mắt mà còn đem lại may mắn và tài lộc. Cùng “chốt đơn” chậu cây hợp mệnh để năm 2026 thêm hên nhé!
Tình hình ở Pokrovsk dường như đã đến thời điểm nguy cấp nhất, quân Nga tiến sâu về phía bắc, kiểm soát tới 80% diện tích khu đô thị Pokrovsk.
Tháng 11, khi Ba Vì phủ vàng sắc dã quỳ, du khách lại rủ nhau lên núi “săn hoa”, hít thở không khí trong lành và lưu lại những khung hình rực rỡ đầu đông.
Honda Thái Lan chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức của mẫu CR-V e:HEV 2026 bản nâng cấp giữa vòng đời tại Triển lãm Motor Expo 2025, diễn ra vào ngày 28/11.
Tổng thể không gian trong nhà tiếp nối ngôn ngữ thiết kế mềm mại của dự án, hướng đến sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại, tạo cảm giác thư giãn.
Đình Tú - Ngọc Huyền "xả" ảnh hôn lễ. Vợ chồng diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh mừng con trai Mario tròn một tháng tuổi.
Khi gió mùa về, một cốc đồ uống nóng không chỉ giúp cơ thể ấm lên mà còn tăng sức đề kháng, thư giãn tinh thần và giúp bạn dễ ngủ hơn trong đêm lạnh.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có vận mệnh hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn và có nhiều khoản thu nhập gia tăng.
Khám phá này cho thấy sự giàu có và bản chất nghệ thuật của nền văn hóa Viking, và họ để lại những di sản vẫn hiện diện trong bối cảnh Thụy Điển ngày nay.
Khi Apple tái khơi mào cuộc chiến smartphone siêu mỏng, đã có rất nhiều hãng tung ra át chủ bài của mình. Giờ đến lượt Huawei.
Tác phẩm điêu khắc đá khắc họa một người phụ nữ đầu ba sừng, hé lộ những hiểu biết hiếm hoi về vai trò tâm linh và xã hội của phụ nữ trong xã hội Turkic.
Nội thất của chiếc VinFast EC Van mới 2026 được hé lộ với độ hoàn thiện cao, cho thấy mẫu xe tải thuần điện này đã sẵn sàng cho thời điểm bàn giao chính thức.
Suzuki Vision e-Sky bản concept hoàn toàn mới được phát triển với mục tiêu trở thành một mẫu xe điện mini “vừa đủ” kết hợp tính thực dụng, cá tính và hiệu suất.
Liberty Walk & Alpharex đã cho Toyota Land Cruiser một diện mạo cực kỳ hầm hố với gói widebody tại triển lãm SEMA, dù hệ truyền động hybrid vẫn giữ nguyên.
Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE 2026 sẽ chính thức ra mắt Thái Lan vào ngày 28/11 tới tại triển lãm Motor Expo 2025, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Trong loạt ảnh mới, Diệp Lâm Anh tự tin khoe trọn vóc dáng 'mẹ hai con' săn chắc, khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ.
Thường xuyên xuất hiện với mái tóc sáng màu, tạo hình mới của streamer Du Phong Linh trong bộ ảnh mới với tóc đen khiến fan bất ngờ.