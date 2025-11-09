Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/11: Ma Kết quý nhân giúp, đời lên hương

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/11: Ma Kết quý nhân giúp, đời lên hương

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/11, Ma Kết có cơ hội gặp quý nhân, công danh hay tài lộc song mãn. Nhân Mã đừng mơ hồ qua ngày.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương \đừng để lại ấn tượng là người nói nhiều, xen vào chuyện không liên quan sẽ dễ khiến người khác khó chịu. Sự nghiệp: Trong công việc, cấp trên và khách hàng khá khó đối phó, bản thân năng lực chưa đủ thì nói gì cũng vô ích, tốt hơn hết là nên nâng cao năng lực cạnh tranh. Tài vận: Vận trình bình thường, chưa có dự án tốt nào xuất hiện, hiện tại nên chờ đợi cơ hội, đừng nóng vội. Tình cảm: Khi ở bên người yêu nên ít lên lớp, nhiều quan tâm và bao dung chân thành hơn thì sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Vận trình bình thường, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và bớt lo nghĩ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên làm mọi thứ từ từ, càng vội càng dễ sai sót. Sự nghiệp: Vận trình trung bình, trong môi trường công việc cần tuân thủ quy tắc để đảm bảo không ai có ý kiến, như vậy tiến độ dự án mới thuận lợi. Tài vận: Vận trình bình thường, việc kiếm tiền không dễ dàng, bạn cần có kế hoạch cụ thể và kiên trì thì mới thu được kết quả. Tình cảm: Vận trình bình thường, trong mối quan hệ thân mật nên ít làm dáng, có chuyện gì thì nói thẳng, giấu giếm không giải quyết được gì. Sức khỏe: Vận trình ổn định, duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, đừng làm việc quá sức.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hứng thú với nhiều điều mới mẻ nhưng cần tránh tính “cả thèm chóng chán”. Sự nghiệp: Vận trình khá tốt, trong công việc nên lập kế hoạch rõ ràng, chú trọng thực tế hơn là lý thuyết. Tài vận: Vận trình tốt, trong đầu tư tài chính không nên nghe tin đồn, phải lý trí phân tích thông tin để tránh sai lầm. Tình cảm: Vận trình ổn định, khi nói chuyện với người yêu nên chú ý đừng lắm lời, biết điểm dừng sẽ tránh được mâu thuẫn. Sức khỏe: Vận trình tốt, nên giữ thói quen sinh hoạt điều độ.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hành xử cẩn trọng nên ít mắc sai lầm, nhưng cũng vì vậy mà kết quả không nổi bật. Sự nghiệp: Vận trình hơi tốt, trong công việc dễ đạt thành tích, đừng do dự, có mục tiêu thì hãy mạnh dạn tiến lên, muốn thành công mà cứ ngại ngùng thì chẳng được gì. Tài vận: Vận trình tốt, đầu tư tài chính theo kế hoạch thì cơ bản đều thu được lợi nhuận khá, đừng quá bảo thủ là được. Tình cảm: Vận trình tốt, người yêu của bạn là người hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Sức khỏe: Vận trình ổn định, khi ra ngoài nên cẩn thận để tránh bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc dễ gặp trở ngại, cần có sự hỗ trợ từ người khác mới đạt được kết quả. Sự nghiệp: Vận trình yếu, trong công việc nên tập trung tinh thần, có người sẽ gây khó dễ, phải biết dựa vào sức mạnh của đồng đội chứ đừng tự gánh hết. Tài vận: Vận trình hơi yếu, nên để ý xem có dự án mới nào xuất hiện không, đừng cứ ôm khư khư một cơ hội mà không chịu buông. Tình cảm: Vận trình bình thường, giữa bạn và người yêu giao tiếp không còn suôn sẻ như trước, cả hai khó hiểu ý nhau. Sức khỏe: Vận trình yếu, chú ý đến các vấn đề tim mạch và não bộ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý thì công việc và cuộc sống đều tiến triển suôn sẻ. Sự nghiệp: Vận trình tốt, công việc không có gì đáng lo, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ trong tay là được, thậm chí có khả năng nhận được sự ưu ái từ tập thể. Tài vận: Vận trình khá tốt, nên giải quyết các khoản chi tiêu cấp thiết trước, đừng thiếu ưu tiên mà ảnh hưởng việc chính. Tình cảm: Vận trình ổn định, đôi bên tương tác vui vẻ, hầu như không có hiểu lầm nào xảy ra. Sức khỏe: Vận trình tốt, giữ tinh thần thoải mái, đừng lo lắng quá nhiều.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình đừng nóng vội, mọi thành quả đều cần thời gian tích lũy. Sự nghiệp: Vận trình ổn định, trong công việc nên nhìn toàn cục, nếu có vài sai sót nhỏ hay chuyện không vui thì tạm thời gác lại, miễn là không ảnh hưởng kết quả chung. Tài vận: Vận trình tốt, trong đời sống hàng ngày có thể thu được lợi nhuận đáng kể, có cơ hội thành công. Tình cảm: Vận trình ổn, mối quan hệ giữa hai người khá hài hòa, có thể trò chuyện nhẹ nhàng. Sức khỏe: Vận trình tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có gì đáng lo.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp dễ cảm thấy mệt mỏi, nên cho mình thời gian nghỉ ngơi. Sự nghiệp: Vận trình trung bình, trong công việc đừng cố gắng quá sức, nếu làm không tốt thì cứ nói thẳng, như vậy còn được thông cảm. Tài vận: Vận trình bình thường, trong đầu tư tài chính cần chọn dự án phù hợp với khả năng chi trả của mình, tham lam sẽ phản tác dụng. Tình cảm: Vận trình yếu, trong mối quan hệ thân mật đừng ép bản thân phải chiều lòng đối phương, hãy thuận theo tự nhiên. Sức khỏe: Vận trình bình thường, nên quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc dễ rối rắm, nên giữ lý trí để tránh rắc rối. Sự nghiệp: Vận trình yếu, trong công việc thiếu mục tiêu rõ ràng, dễ mất tập trung, nếu không cẩn thận sẽ mắc lỗi nghiêm trọng. Tài vận: Vận trình yếu, bạn không có nhiều tham vọng, lựa chọn dự án cũng mơ hồ, giống như đang sống qua ngày. Tình cảm: Vận trình yếu, người yêu thiếu trách nhiệm, hay trốn tránh thực tế và vấn đề, khiến mối quan hệ không tiến triển được. Sức khỏe: Vận trình bình thường, khi ra ngoài nên chú ý an toàn giao thông.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nếu đã xác định được điều mình muốn thì kiên trì theo đuổi sẽ gặt hái kết quả. Sự nghiệp: Vận trình tốt, dễ gặp được quý nhân, nếu năng lực chuyên môn đủ thì sẽ được trọng dụng, cơ hội luôn thuộc về người có sự chuẩn bị. Tài vận: Vận trình tốt, trong đầu tư tài chính giỏi tận dụng và kết hợp nguồn lực, chỉ cần tìm đúng hướng thì dễ có thành quả. Tình cảm: Vận trình khá tốt, người yêu sẵn lòng giúp đỡ khi bạn cần, không ngại cống hiến. Sức khỏe: Vận trình ổn định, nên tiết chế ăn uống, đừng quá thả lỏng bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình chỉ cần làm việc theo kế hoạch, không có gì phải lo lắng. Sự nghiệp: Vận trình tốt, trong công việc chăm chỉ, vững vàng thì chắc chắn sẽ thành công, đừng đánh giá thấp bản thân, chỉ khi bắt tay làm bạn mới biết khả năng của mình. Tài vận: Vận trình ổn, thu nhập trong đời sống hàng ngày khá tốt, chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch đã định. Tình cảm: Vận trình khá tốt, nên quan tâm nhiều hơn đến người yêu, đừng chỉ chú trọng bản thân. Sức khỏe: Vận trình ổn định, giữ tinh thần thư thái, không bị căng thẳng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư tuy chưa đạt thành tựu lớn nhưng nhìn chung vẫn ổn. Sự nghiệp: Vận trình tốt, làm việc chăm chỉ, kết quả tuy đến chậm nhưng chắc chắn sẽ có, cứ tiến hành theo kế hoạch, mọi thứ đang dần tốt lên. Tài vận: Vận trình tốt, có thể dựa vào khoản tiết kiệm để sinh lợi, chọn các dự án ổn định sẽ phù hợp hơn. Tình cảm: Vận trình tốt, cả hai đều cố gắng duy trì sự hòa thuận, ít xảy ra bất đồng. Sức khỏe: Vận trình ổn định, nên vận động nhẹ nhàng để cơ thể khỏe mạnh.
