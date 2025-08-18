Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/8, Xử Nữ tài lộc hư hao, đầu tư phải cẩn thận từng bước một. Bọ Cạp sự nghiệp khá tốt, bận rộn còn hơn rảnh rỗi.
Từ "Miss Audition" đến biểu tượng quyến rũ, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga ngày càng táo bạo, loạt ảnh mới thách thức giới hạn về độ gợi cảm.
MINI John Cooper Works (JCW) Countryman 2025 vừa ra mắt tại thị trường Việt với nhiều nâng cấp từ ngoại thất đến hiệu suất, xe có giá bán từ 2,78 tỷ đồng
Do không chịu được tiếng ồn nên chủ nhân của ngôi nhà nằm giữa đoạn cao tốc 4 làn xe ở Giang Tây (Trung Quốc) đã chuyển đi.
Giới trẻ đang xôn xao trước một địa điểm check-in mới nổi vô cùng lãng mạn: cây cầu hoa giấy khổng lồ tại khu đô thị Ecopark - Hưng Yên.
Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình khó khăn khi nỗ lực nuôi con bằng sữa mẹ. Minh Tuyết diện thiết kế gam đen hở vai trên thảm đỏ sự kiện thời trang.
Mùa thu vàng ươm mang đến nhiều cơ hội mới cho 3 con giáp này, ngay cả giữa sự cạnh tranh khốc liệt, họ vẫn có thể đạt được những thành quả đáng kể.
Một chiếc mũ siêu hiếm của binh sĩ La Mã mới được trưng bày công khai tại Bảo tàng Bolton sau hơn 1 thế kỷ cất giữ hé lộ bí mật lớn.
Face ID mang lại sự tiện lợi khi mở khóa iPhone, nhưng đằng sau đó là nhiều rủi ro bảo mật, quyền riêng tư và cả nguy cơ bị lợi dụng trái ý muốn.
Những túi tiền chứa giá trị khổng lồ so với thời đó được phát hiện trong bức tượng nhà thờ ở Đức, hé lộ câu chuyện lịch sử đầy ly kỳ.
Nước có thể không phải là yếu tố thiết yếu để duy trì sự sống ngoài hành tinh. Sinh vật ngoài Trái đất có thể tồn tại ở những hành tinh đá nóng bỏng.
Việc chuyển giao tên lửa tầm siêu xa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ đã được xác nhận. Liệu chúng có năng lực như thế nào?
Vivo V60 gây chú ý với thiết kế như iPhone 16, pin khủng 6.500 mAh, màn AMOLED đẹp, camera zoom ấn tượng và giá khởi điểm chỉ từ 11,2 triệu đồng.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV điện Jaecoo J6 sắp bán ở Việt Nam ban đầu sẽ chỉ có phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.
Ngày 19/8, Chính phủ sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm. Hà Nội có 8 dự án, trong đó có dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Dự án vận chuyển than đá không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.
Trong khi tay chơi Minh Nhựa di chuyển trên chiếc xe siêu sang điện Rolls-Royce Spectre thì cô con gái lại ngồi trên chiếc SUV Mercedes-AMG G63 Edition One.
Trong hội 9x Hà thành, Mẫn Tiên là người sở hữu visual trẻ trung nhất, lại thêm style đẹp đỉnh chóp không có điểm chê.
Đã 10 năm kể từ khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và gần đây vướng nghi vấn hẹn hò Quỳnh Kool.
Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này càng lớn tuổi càng sở hữu tài sản lớn, nhà cửa đất đai trải dài, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.