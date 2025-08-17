Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8: Nhân Mã bị tiểu nhân chèn ép

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8: Nhân Mã bị tiểu nhân chèn ép

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8, Nhân Mã nên bình tĩnh khi bị tiểu nhân soi mói, chèn ép. Sư Tử đầu tư nên tìm hiểu nhiều nguồn tin, đề phòng rủi ro.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên làm việc theo từng bước ổn định, đừng lúc nào cũng mơ mộng nghĩ rằng mình sắp thành công rồi. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, làm việc theo quy tắc là được, có những việc không phải bạn muốn linh hoạt là có thể, đừng tự gây rắc rối cho bản thân, lỡ có chuyện thì không hay. Tài lộc: Trong cuộc sống hằng ngày cứ làm việc tuần tự là được, muốn có lợi nhuận lớn thì chưa có, nhỏ thì cũng không thành vấn đề. Tình cảm: Khi ở bên người yêu, bạn nên thoải mái, đừng tính toán quá nhiều mới tránh được mâu thuẫn. Sức khỏe: Tình trạng cơ thể vẫn tạm ổn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn làm tốt công việc thì phải chú tâm tìm tòi, không thể ba lòng hai dạ rồi bỏ cuộc giữa chừng. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, cứ tuần tự thực hiện là được, công việc ngày càng thành thạo hơn, cần liên tục học hỏi để nâng cao năng lực cạnh tranh mới có thể đứng vững. Tài lộc: Chỉ cần làm việc theo kế hoạch đã định là được, tạm thời đừng nghĩ đến việc bắt tay vào cái mới. Tình cảm: Mối quan hệ thân mật không có vấn đề lớn, cả hai cần kiên nhẫn vun đắp tình cảm. Sức khỏe: Tình trạng cơ thể không có gì bất thường.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có thể làm được nhiều việc, không cần cố chấp mãi một hướng. Sự nghiệp: Công việc có nhiều dự án có thể thử, chỉ khi bạn trải nghiệm mới biết điều gì phù hợp nhất, đừng lo thất bại, hãy tự tin và chủ động tiến lên. Tài lộc: Trong cuộc sống hằng ngày có khá nhiều cách vừa tiết kiệm vừa tạo thêm thu nhập, quan trọng là bạn tìm được hướng hợp với mình. Tình cảm: Bạn có nhiều chuyện muốn chia sẻ với nửa kia, sự tương tác giữa hai người sẽ nhiều hơn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên chăm chỉ học hỏi kiến thức mới để làm giàu đầu óc, đừng lãng phí thời gian quý báu vào việc ngẩn ngơ. Sự nghiệp: Trong công việc, nếu có cơ hội tiếp xúc với nghiệp vụ mới thì nhất định phải học hỏi kỹ, nâng cao năng lực cạnh tranh và liên tục tiến bộ là rất quan trọng. Tài lộc: Về đầu tư tài chính, có những dự án bạn chưa hiểu rõ, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm: Bạn và người ấy có nhiều điều để chia sẻ, qua đó còn học được một số kinh nghiệm ứng xử. Sức khỏe: Thích hợp vận động vừa phải.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử lo lắng về những chuyện chưa xảy ra thật sự không cần thiết, hãy chú ý đến tình hình hiện tại của bản thân. Sự nghiệp: Trong môi trường công sở, bạn dễ trở nên nhạy cảm, dễ tự ái, thực ra đa phần là bạn nghĩ nhiều, người khác không hề có ý xấu. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, bạn cần luôn chú ý các nguồn tin, để phòng tránh rủi ro. Tình cảm: Trong quan hệ thân mật, đừng quá than phiền hay lo âu, hãy chủ động giao tiếp để giảm cảm giác bất an. Sức khỏe: Dễ bị mất ngủ, khó ngủ ngon.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ bớt mơ hồ, kiên định hơn mới đạt được mục tiêu. Sự nghiệp: Bạn không thích bị gò bó, sức chịu áp lực cũng không mạnh, chỉ cần chịu một chút đả kích là dễ bỏ cuộc, thiếu kiên trì cũng sẽ bị người khác coi thường. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, tốt nhất hãy tạm thời chờ đợi, điều chỉnh lại tâm thế rồi hãy quyết định. Tình cảm: Nếu có chuyện không vui thì nên trò chuyện với người yêu, đừng một mình ôm bực dọc. Sức khỏe: Khi ra ngoài cần cẩn thận tránh va chạm, chấn thương.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình chỉ cần nỗ lực thì cơ bản sẽ có kết quả tốt. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, bạn thuộc kiểu người cần mẫn, nhiệm vụ cấp trên giao đều để tâm, với khách hàng cũng kiên nhẫn, sẵn sàng giúp đỡ. Tài lộc: Trong đời sống hằng ngày, hãy ưu tiên chọn các dự án dạng tiết kiệm, an toàn và ổn định mới là quan trọng nhất. Tình cảm: Quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, cả hai đều hài lòng với hiện tại, ít phàn nàn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp thường tìm thấy việc mình muốn làm, có mục tiêu thì hành động mới mạnh mẽ. Sự nghiệp: Trong công việc, cứ làm theo ý tưởng của mình là được, nếu có dự án do bạn phụ trách thì hãy tích cực gánh vác trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt với cấp trên và khách hàng rất quan trọng. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, ưu tiên chọn những dự án dễ thao tác và có tính an toàn cao. Tình cảm: Bạn thích trao đổi với người yêu về các chủ đề thú vị, không muốn không khí giữa hai người quá tẻ nhạt. Sức khỏe: Vận động vừa phải là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã đang ở giai đoạn biến động, không thể dễ dàng từ bỏ việc đang làm. Sự nghiệp: Trong công việc, tình trạng bị tiểu nhân chèn ép khá nghiêm trọng, nhưng nếu tìm được điểm đột phá thì có thể xoay chuyển tình thế. Tài lộc: Trong cuộc sống hằng ngày, chỉ khi bỏ bớt gánh nặng tư tưởng, mở rộng tư duy thì mới tìm được dự án thật sự phù hợp với mình. Tình cảm: Bạn và nửa kia đã đến giai đoạn then chốt để giải quyết mâu thuẫn, đừng bỏ cuộc, hãy nhanh chóng xử lý cho ổn thỏa. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể tìm được những người bạn đồng hành cùng chí hướng, cả hai đều cảm thấy may mắn. Sự nghiệp: Trong công việc, bạn làm việc chắc chắn, siêng năng và hợp tác tốt, trong mắt đồng nghiệp và cấp trên là người đáng tin, có thể yên tâm giao việc quan trọng. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính, chỉ cần chọn dự án phù hợp với tình hình thực tế của mình là được. Tình cảm: Bạn và người ấy quan hệ phát triển thuận lợi, không có chuyện buồn phiền. Sức khỏe: Thể trạng ổn, ít khi thấy mệt mỏi, uể oải.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc quen thuộc sẽ tốt hơn so với việc mới, kinh nghiệm nhiều thì tự nhiên ít sai sót. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc, bắt đầu từ lĩnh vực bạn giỏi sẽ dễ đạt thành tích hơn, cấp trên và khách hàng chỉ nhìn vào kết quả chứ không quan tâm điều khác. Tài lộc: Trong đời sống hằng ngày, chỉ cần không tiêu xài hoang phí thì cơ bản cũng không quá khó khăn. Tình cảm: Bạn và người yêu có nhiều sự tương tác, thường xuyên nói chuyện về những chủ đề cả hai đều hứng thú. Sức khỏe: Tinh thần sung mãn, thể lực tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hãy làm những việc nằm trong khả năng, miễn cưỡng sẽ không có kết quả tốt. Sự nghiệp: Công việc có phần bận rộn, những việc không thuộc trách nhiệm thì nên từ chối, nếu không sẽ chiếm mất thời gian làm việc chính. Tài lộc: Trong cuộc sống hằng ngày, đừng tiêu xài hoang phí, tiết kiệm một chút cũng chẳng có hại gì. Tình cảm: Khi ở bên người yêu, bạn không có nhiều tâm trạng để an ủi, bản thân cũng chẳng vui vẻ lắm. Sức khỏe: Nên nghỉ ngơi nhiều, đừng lo lắng chuyện không đáng.
