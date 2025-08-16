Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/8: Thiên Bình đắc tài đắc lộc

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/8: Thiên Bình đắc tài đắc lộc

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/8, Thiên Bình công danh tốt, cơ hội xử lý tồn đọng rất tốt, đầu tư cũng sáng sủa. Bọ Cạp tiêu hao vận thế, sức khỏe trung bình.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương đừng nên so đo chi li với người khác, đó chỉ là lãng phí thời gian quý báu. Sự nghiệp: Vận trình khá ổn, chỉ cần làm việc một cách chững chạc, đúng mực là được, quá khiêm nhường hay tự cao đều không hay. Tài lộc: Vận trình bình thường, nhiều dự án đầu tư tài chính khá phức tạp, để chọn được cái phù hợp không dễ. Tình cảm: Vận trình tạm ổn, thái độ của người ấy không quá dịu dàng với bạn, có thể vì họ đang có chuyện phiền lòng, tốt nhất đừng chấp nhặt quá nhiều. Sức khỏe: Vận trình khá tốt, sức khỏe cơ bản ổn định, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần làm việc ổn định, an phận thì cơ bản sẽ không gặp vấn đề lớn. Sự nghiệp: Vận trình khá, cứ làm theo kế hoạch là được, đạt thành tích thì tốt nhưng cũng đừng kỳ vọng sẽ có đột phá lớn ngay lập tức, chậm rãi rồi mọi thứ sẽ phát triển thuận lợi. Tài lộc: Vận trình khá, trong sinh hoạt hằng ngày, quản lý tốt dự án trong tay để có thu nhập ổn định là đã tốt, đừng tham vọng quá xa. Tình cảm: Vận trình ổn, bạn và nửa kia chung sống hài hòa, cả hai đều chủ động làm một số việc giúp đỡ đối phương. Sức khỏe: Vận trình ổn, thể trạng nhìn chung khá tốt.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc cẩn thận, thận trọng, nỗ lực bỏ ra không vô ích, nhận được sự công nhận của nhiều người. Sự nghiệp: Vận trình ổn, khi có cơ hội làm nên thành tích thì hãy nắm bắt, tiến triển đến đâu chắc chắn đến đó, đừng coi thường từng bước tiến nhỏ. Tài lộc: Vận trình khá, khi làm dự án không nên nóng vội, cần có thời gian ấp ủ mới sinh lời. Tình cảm: Vận trình ổn, người ấy có thể mang đến cho bạn vài bất ngờ nhỏ, nhưng không hẳn khiến bạn thật sự hài lòng. Sức khỏe: Vận trình bình thường, hãy giữ tâm trạng thoải mái thì tốt hơn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải dễ gặp phải những người ngang ngược, cứng đầu, khó mà nói lý lẽ khiến bạn thấy khó chịu. Sự nghiệp: Vận trình hơi yếu, công việc nên hạn chế tiếp xúc với người mơ hồ, tránh mất công giải thích. Tài lộc: Vận trình hơi yếu, đầu tư tài chính không nên tin tưởng mù quáng vào lời người khác, tốt nhất là nghe theo lời khuyên từ chuyên gia. Tình cảm: Vận trình trung bình, cả hai đều lo việc riêng, ít dành thời gian và tâm trí cho nhau. Sức khỏe: Vận trình bình thường, ra ngoài nhớ cẩn thận kẻo bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẵn sàng giao tiếp với những người thấu hiểu mình, không muốn lãng phí thời gian cho những ai không đáng. Sự nghiệp: Vận trình khá thuận lợi, có khả năng gặp được quý nhân, chỉ cần nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Tài lộc: Vận trình tạm ổn, sinh hoạt hằng ngày cần chú ý lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí. Tình cảm: Vận trình ổn, mối quan hệ tình cảm phát triển suôn sẻ, hai bên biết quan tâm và giúp đỡ nhau. Sức khỏe: Vận trình tốt, bổ sung vitamin đúng mức là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có nhiều việc phải xử lý, hầu như không có nhiều thời gian rảnh. Sự nghiệp: Vận trình khá tốt, công việc bận rộn đòi hỏi bạn tập trung tinh thần xử lý những nhiệm vụ lớn, những việc nhỏ không quan trọng thì sắp xếp hợp lý để tránh ôm đồm. Tài lộc: Vận trình ổn, một số dự án nhìn có vẻ tốt nhưng thực tế lại tốn nhiều thời gian, công sức mà lợi nhuận không đáng kể. Tình cảm: Vận trình ổn, người ấy thích trò chuyện với bạn, nhưng cả hai đều bận nên thời gian bên nhau còn ít. Sức khỏe: Vận trình khá, thể trạng nhìn chung ổn định.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc trôi chảy, nhiều dự án bị trì trệ trước đây nay cũng có tiến triển. Sự nghiệp: Vận trình ổn, công việc cứ theo kế hoạch là được, những việc khó giải quyết trước đó nay có cơ hội xử lý tốt. Tài lộc: Vận trình khá, đầu tư tài chính nên cân nhắc dựa trên năng lực và tình hình hiện tại để chọn dự án phù hợp. Tình cảm: Vận trình khá ổn, bạn và nửa kia không có mâu thuẫn gì, mối quan hệ với gia đình, bạn bè của đối phương cũng hài hòa. Sức khỏe: Vận trình tốt, thể lực sung mãn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp dễ trở nên mơ hồ, hay quên, cần chú ý điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. Sự nghiệp: Vận trình bình thường, công việc không như trước, thiếu một chút cảm hứng, làm gì cũng uể oải, có thể nên trao đổi nhiều hơn với đồng nghiệp để giảm tiêu hao nội lực. Tài lộc: Vận trình trung bình, nếu không có ý tưởng tốt thì nên học hỏi, nâng cao kiến thức thay vì hành động bừa bãi. Tình cảm: Vận trình hơi yếu, cả hai không có hứng thú giao tiếp, ít quan tâm nhau. Sức khỏe: Vận trình trung bình, đừng suy nghĩ lung tung quá nhiều.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nếu đã quyết tâm làm gì thì nên nhanh chóng hành động, đừng chần chừ nữa. Sự nghiệp: Vận trình khá, công việc nên kiên định làm đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng. Tài lộc: Vận trình ổn, đừng xem nhẹ những dự án nhỏ, đôi khi lại mang đến lợi ích bất ngờ. Tình cảm: Vận trình ổn, người ấy thể hiện tình cảm khá trực tiếp, không thích vòng vo, cũng không muốn bị lừa dối. Sức khỏe: Vận trình khá, nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiêu hao thể lực quá độ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thực lực, có thể xử lý nhiều việc cùng lúc mà không gặp khó khăn. Sự nghiệp: Vận trình khá, công việc cần giữ sự linh hoạt, biết co duỗi đúng lúc để không chịu thiệt, tự giới hạn bản thân chỉ khiến khó thành công, cũng đừng tin vào những lời hứa hão. Tài lộc: Vận trình khá, bạn không có thói quen chi tiêu hoang phí, duy trì cân bằng thu chi là được. Tình cảm: Vận trình ổn, khi ở bên nửa kia nên trao đổi nhiều hơn những chuyện thực tế, đừng nói toàn điều xa vời. Sức khỏe: Vận trình tốt, hạn chế ăn uống quá độ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đang chờ một tin tức nào đó thì có khả năng sẽ nhận được. Sự nghiệp: Vận trình khá, công việc được nhiều người công nhận, một số dự án trước đây chưa xử lý xong nay có cơ hội hoàn thành. Tài lộc: Vận trình tốt, đầu tư tài chính sẽ có kết quả rõ ràng, lợi nhuận có được phụ thuộc nhiều vào năng lực chuyên môn của bạn. Tình cảm: Vận trình ổn, cả hai có thể thẳng thắn, chân thành, vấn đề gì cũng đưa ra trao đổi rõ ràng thì dễ giải quyết. Sức khỏe: Vận trình ổn, chỉ cần vận động vừa phải.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có thể phải dọn dẹp hậu quả cho người khác, dù không muốn cũng khó tránh. Sự nghiệp: Vận trình khá yếu, công việc dù không muốn làm nhưng cấp trên giao thì vẫn phải gắng gượng, tốt nhất là điều chỉnh tâm lý để đỡ áp lực. Tài lộc: Vận trình yếu, cần sắp xếp lại các dự án đầu tư, nên loại bỏ những cái không sinh lợi. Tình cảm: Vận trình yếu, cả hai không muốn giao tiếp thẳng thắn, có xu hướng né tránh mâu thuẫn. Sức khỏe: Vận trình hơi yếu, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Bích Hậu (Theo Sohu)
