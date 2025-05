Công an dứt khoát khống chế kẻ dọa giết vợ, đốt nhà trong đêm

May mắn, con gái của Thượng là Thái Thùy Dương (SN 2011) kịp thời phát hiện, can thiệp bằng cách tắt bếp gas. Ngay sau đó, vợ và con trai của Thượng, cháu Thái Bình Dương (SN 2005), nhanh chóng mở cửa chạy thoát ra ngoài. Không dừng lại, Thượng tiếp tục tìm chìa khóa cốp xe của vợ để lục tìm đồ đạc. Trong lúc này, chị Yến quay trở lại phòng, hai bên xảy ra tranh cãi. Thượng dùng tay trái kẹp cổ chị Yến, tay phải lấy một con dao chặt xương trên bếp đe dọa giết vợ và dọa tự sát.

Hai bên giằng co dữ dội. Tổ công tác Công an xã Phước Kiển nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực thuyết phục Thượng buông dao thả người, nhưng đối tượng ngoan cố, tiếp tục cầm dao uy hiếp chị Yến. Trước tình hình nguy hiểm, vào lúc 21h50', tổ công tác dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Chí Công đã chủ động đánh lạc hướng đối tượng, tìm cơ hội khống chế thành công Thượng, thu giữ tang vật tại hiện trường và đưa cả hai về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Sự việc được lãnh đạo Công an TP HCM đánh giá cao đề xuất biểu dương, khen thưởng cho tập thể tổ công tác trực chiến, ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an toàn tính mạng công dân và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.