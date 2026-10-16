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Xã hội

Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS

30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS (thiết bị điện tử dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp) dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

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Công an Thanh Hóa đang mở rộng, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công an xác định, nhóm đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó, nhóm này quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2%/giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

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Tang vật bị thu giữ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Mời quý độc giả xem video: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn/ Nguồn: VTV24.
Theo Phạm Trường/Báo Tiền Phong
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#pháp luật #trốn thuế #máy POS #Thanh Hóa #Hà Nội #rút tiền

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