Sống Khỏe

Triệt xoá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả ở Khánh Hòa

Sau khi mua nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, Hồ Thị Dung Thoa đã thuê người pha trộn, sang chiết vào chai, hũ, tuýp để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Hạo Nhiên

Ngày 27/01, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Dung Thoa (SN 1994, trú phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Khoản 2, Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (nay là Công an phường Nam Nha Trang) tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng đặt tại căn hộ chung cư do Thoa thuê tại phường Phước Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 5.936 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

cskt-2601-1.png
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Dung Thoa.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác phục vụ việc đóng gói sản phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 đến khi bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa đã đặt mua các nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều nơi.

Sau đó, Thoa thuê người pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào chai, hũ, tuýp để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Đối tượng tự đặt tên nhãn hiệu mỹ phẩm là SKIN Cream, tự thiết kế logo, đặt in nhãn mác, bao bì, ghi thành phần và thông tin nguồn gốc giả mạo, rồi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Chỉ tính từ cuối tháng 1/2025 đến khi bị phát hiện, Thoa đã tiêu thụ hơn 26.000 sản phẩm mỹ phẩm, thu về gần 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

#Công an #Khánh Hoà #triệt xoá #đường dây #sản xuất #mỹ phảm giả

