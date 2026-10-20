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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN

Cùng dự Diễn đàn có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cho biết, Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở châu Âu tại Việt Nam và Đan Mạch nhận thấy rằng còn nhiều dư địa và tiềm năng rất lớn để hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong những lĩnh vực về hiệu suất năng lượng, logistics, thực phẩm, những giải pháp về sinh học và y tế. Các doanh nghiệp có thể tạo ra việc làm và phát triển những kỹ năng mới cho người dân.

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Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà vua Frederik X nhấn mạnh, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn; hy vọng hai bên có những giải pháp, biện pháp thực chất mới và mở ra cơ hội hợp tác mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Đan Mạch có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và xu hướng bảo hộ thương mại, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và tạo không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất làm nền tảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước; mong các doanh nghiệp Đan Mạch, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam. Lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của đất nước, người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước có nhiều dư địa để đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên thu hút hợp tác đầu tư như năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, vận tải biển xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường, quản lý nước, nông nghiệp, thực phẩm, y tế, khoa học đời sống, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp giảm phát thải carbon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch hãy nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn: một cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và một thị trường tiêu dùng năng động của khu vực; một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, hạ tầng và logistics, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

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Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong phía Đan Mạch tăng cường hỗ trợ về tài chính xanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy các định chế tài chính và quỹ đầu tư Đan Mạch tham gia các dự án lớn, có tính chiến lược tại Việt Nam. Hai bên cũng cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư và xây dựng các dự án hợp tác cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” – tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam” – đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp; từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững” – cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước về các lĩnh vực: khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững; điện gió ngoài khơi; chiến lược về vật tư, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không; hợp tác Khoa học và Công nghệ thông tin lượng tử; hợp tác giáo dục STEAM…

#Tổng Bí thư Tô Lâm #diễn đàn doanh nghiệp #Việt Nam #Đan Mạch #hợp tác kinh tế #đầu tư

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Xúc động được nhận Huân chương Voi, huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

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Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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