"Tóm gọn" Hyundai Accent 2026 - thiết kế đột phá, ra mắt tháng sau

Xe

"Tóm gọn" Hyundai Accent 2026 - thiết kế đột phá, ra mắt tháng sau

Hyundai Accent 2026 dự kiến ​​sẽ mang đến những cập nhật lớn về thiết kế, trang bị được cải tiến và những tinh chỉnh nhỏ, đồng thời vẫn giữ nguyên hệ động lực.

Hải Nam
Hyundai Motor Ấn Độ đang chuẩn bị giới thiệu phiên bản nâng cấp Verna 2026 - hay còn được bán ở Việt Nam và nhiều thị trường dưới tên Accent. Dự kiến ​​mẫu sedan phân khúc B được cập nhật sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3/2026.
Phiên bản nâng cấp sắp tới của Hyundai Accent ​​2026 sẽ mang đến những cập nhật lớn về thiết kế, trang bị được cải tiến và những tinh chỉnh nhỏ, đồng thời vẫn giữ nguyên hệ động lực. Những hình ảnh chụp bản thử nghiệm tại Hàn Quốc cho thấy Accent 2026 sẽ có những thay đổi đáng chú ý ở phía trước và phía sau.
Các cập nhật dự kiến ​​bao gồm cản trước và sau được thiết kế lại lấy cảm hứng từ IONIQ 6, lưới tản nhiệt được cải tiến và đèn LED được nâng cấp, bao gồm đèn pha và đèn DRL. Dải đèn LED mới có thể giúp phân biệt rõ hơn phiên bản nâng cấp với phiên bản hiện tại. Kiểu dáng bên hông có thể sẽ không thay đổi nhiều, tuy nhiên các thiết kế mâm hợp kim mới dự kiến ​​sẽ là một phần của bản cập nhật.
Với chiều dài cơ sở 2.670mm, Accent vốn đã sở hữu một trong những khoang cabin rộng rãi nhất trong phân khúc, đặc biệt là về không gian để chân phía sau. Phiên bản nâng cấp dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này bằng cách giới thiệu các vật liệu nội thất được cập nhật và bổ sung thêm các tính năng mới.
Những nâng cấp dự kiến ​​bao gồm màn hình kỹ thuật số lớn hơn, có thể là thiết lập màn hình kép cho hệ thống thông tin giải trí và bảng điều khiển, thiết kế vô lăng được làm mới và các tính năng tiện nghi bổ sung.
Hãng xe Hyundai cũng có thể giới thiệu các tùy chọn trang trí nội thất mới và công nghệ cabin được cải tiến trên mẫu xe sedan Hyundai Accent 2026 này. Dung tích khoang hành lý dự kiến ​​vẫn giữ nguyên ở mức 528 lít.
Về mặt cơ khí, phiên bản nâng cấp Accent 2026 dự kiến ​​sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ hiện có. Điểm nổi bật vẫn sẽ là động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, sản sinh công suất 160PS và mô-men xoắn 253Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.
Hyundai sẽ tiếp tục cung cấp cho Accent 2026 động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít, kết hợp với hộp số sàn và hộp số tự động. Giá bán của phiên bản nâng cấp Accent 2026 dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ, phù hợp với việc bổ sung các tính năng và chi phí đầu vào tăng cao trong toàn ngành.
Video: Đánh giá mẫu xe sedan Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam.
