Tìm thấy trẻ em Maya 7 tuổi có ngọc răng xanh biếc kỳ lạ

Các nhà khảo cổ học phát hiện trẻ em Maya 7 tuổi có "ngọc răng" màu xanh ngọc bích. Đây là bằng chứng cho thấy trẻ em cũng khảm răng như người lớn.