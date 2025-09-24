Hà Nội

Tìm thấy trẻ em Maya 7 tuổi có ngọc răng xanh biếc kỳ lạ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học phát hiện trẻ em Maya 7 tuổi có "ngọc răng" màu xanh ngọc bích. Đây là bằng chứng cho thấy trẻ em cũng khảm răng như người lớn.

Tâm Anh (theo LS)
Nhiều thế kỷ trước, trẻ em Maya từ 7 tuổi đã có "ngọc răng" - những miếng ngọc bích khảm trên răng có thể tượng trưng cho sự trưởng thành về mặt xã hội hoặc nghi lễ chuyển giao. Ảnh: Gary Todd, CC0, via Wikimedia Commons.
Các nhà khảo cổ đã biết rằng, người Maya thời tiền Tây Ban Nha thường có răng khảm đá quý. Tuy nhiên, nghiên cứu mới phát hiện tập tục này được thực hiện cho cả trẻ em thay vì người lớn như suy nghĩ trước đây. Ảnh: Marco Ramírez-Salomón, et al.
Miếng trám răng của người Maya rất phổ biến trong thời kỳ Cổ điển (năm 250 - 900) và Hậu cổ điển (năm 900 - 1550) ở khu vực ngày này là miền Nam Mexico và một số vùng Trung Mỹ. Ảnh: bensmayanproject6s.
Những nghiên cứu trước đây cho thấy cả nam và nữ giới Maya đều sở hữu những "ngọc răng" này và hơn 50% số người trưởng thành đã sở hữu chúng trong thời kỳ Cổ điển. Ảnh: mayansandtikal.
Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học đã kiểm tra 3 chiếc răng được khảm ngọc bích lưu giữ tại Bảo tàng Popol Vuh ở Guatemala. Dựa trên mức độ hình thành chân răng của mỗi chiếc răng, họ xác định những chiếc răng thuộc về đứa trẻ khoảng 7 - 10 tuổi. Ảnh: Public domain.
Một trong những chiếc răng được trang trí bằng đá quý là răng cửa hàm trên bên trái. Một chiếc khác là răng nanh hàm trên bên phải. Chiếc răng thứ ba là răng cửa hàm dưới. Hiện các chuyên gia chưa thể xác định 3 chiếc răng có đều thuộc về một đứa trẻ hay không. Ảnh: mexicolore.
Theo nghiên cứu, người Maya thường cố ý tạo hình răng bằng cách dũa hoặc khắc. Các nghệ nhân thường dùng những công cụ bằng đá để khoét lỗ trên bề mặt răng rồi đặt đá quý vào trong - thường là ngọc bích nhưng đôi khi cũng là đá vỏ chai hoặc đá pirit trước khi cố định bằng keo hữu cơ. Ảnh: mexicolore.
Nghiên cứu mới cũng lưu ý rằng, một số bằng chứng cho thấy thanh thiếu niên Maya từ 10 - 15 tuổi có răng được mài hoặc khắc. Họ không có nhiều răng được khảm đá quý. Các chuyên gia cũng lưu ý có "một số lượng rất hạn chế" người Maya từ 15 - 20 tuổi có răng được trang trí trong hồ sơ khảo cổ. Ảnh: thearchaeologist.
Từ đây, giới nghiên cứu suy đoán người Maya có thể không khảm đá quý trên răng của người trẻ tuổi vì nó có thể làm hỏng răng đang trong độ tuổi phát triển. Ảnh: twinkl.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc khảm đá quý trên răng của những đứa trẻ có thể phản ánh truyền thống địa phương hoặc khu vực không phổ biến trên khắp đế chế Maya hoặc tượng trưng cho việc một đứa trẻ bắt đầu đảm nhận trách nhiệm của người lớn, bao gồm làm việc nhà hoặc lao động. Ảnh: emaze.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#răng khảm đá quý #phát hiện khảo cổ Maya #trẻ em Maya #Maya

