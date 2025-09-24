Tìm thấy trẻ em Maya 7 tuổi có ngọc răng xanh biếc kỳ lạ

Các nhà khảo cổ học phát hiện trẻ em Maya 7 tuổi có "ngọc răng" màu xanh ngọc bích. Đây là bằng chứng cho thấy trẻ em cũng khảm răng như người lớn.
Đón sinh nhật tuổi 24, Xuân Ca rạng ngời trong bữa tiệc sinh nhật bên cạnh những người bạn thân thiết là nhiều Tiktoker đình đám.
Ba con giáp này được dự báo tài lộc bùng nổ, quý nhân xuất hiện, dựng nền móng vững chắc cho cả ba thế hệ trong 5 năm tới.
Việt Nam nằm trong tâm bão của khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi nhiều trận bão lịch sử đã đổ bộ, gây nên những hậu quả nặng nề về người và tài sản.
Những chiếc bánh trung thu mini được tạo hình trái cây, rau củ hay động vật được nhiều khách hàng yêu thích, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.
Chỉ cần thay đổi vị trí đặt router, bạn có thể cải thiện đáng kể tốc độ truy cập Internet và trải nghiệm Wi-Fi mượt mà hơn trong ngôi nhà của mình.
Trong một chuyến đi câu, cần thủ người Na Uy Marcus Rostad câu được một con cá ngừ dài tới 2,4m và nặng 280 kg.
Consumer Reports cáo buộc Microsoft “đạo đức giả” khi ngừng hỗ trợ Windows 10 từ 14/10/2025, khiến hàng trăm triệu máy tính có nguy cơ bị bỏ rơi.
Đón sinh nhật tuổi 24, Xuân Ca rạng ngời trong bữa tiệc sinh nhật bên cạnh những người bạn thân thiết là nhiều Tiktoker đình đám.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/9, Song Tử cần theo sát thông tin, tránh bị tiểu nhân lừa đảo. Bạch Dương khá thuận lợi, đừng quên ơn người giúp mình.
Trong khi các đại gia Việt đang chờ bàn giao siêu xe đắt tiền Ferrari 12Cilindri thì hãng độ Mansory đã trình làng 1 tác phẩm mang tên gọi Mansory Equestre 855.
Vương triều thứ 18 là triều đại tồn tại lâu nhất của Ai Cập cổ đại. Triều đại này kéo dài gần 300 năm.
Apple ra mắt bộ sạc 40W cho iPhone 17 và iPhone Air, hỗ trợ sạc từ 0-50% chỉ trong 20 phút, đồng thời trang bị công nghệ AVS tối ưu nhiệt độ và năng lượng.
Thiết kế bikini hai mảnh gợi cảm giúp nàng hot girl Chu Mạc Thúy Quỳnh triệt để khoe trọn đường cong "mướt mắt".
Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm theo thời gian.
Chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh mang hình tiệm tạp hóa xưa nhanh chóng tạo nên cơn sốt bởi nó khiến mọi người bồi hồi.
Cụm quân phía đông của Nga đã phát động tấn công dữ dội vào tỉnh Dnipropetrovsk và kiểm soát ít nhất 10 ngôi làng, trong khi Ukraine vẫn trong thế bị động.
Honda CR-V kỷ niệm 30 năm vừa ra mắt tại Trung Quốc với màn hình giải trí 12,3 inch, hệ thống Honda Sensing 360+ và khả năng hỗ trợ lái rảnh tay trên cao tốc.
Diện bikini thả dáng trên biển, Jenny Yến toả sáng với làn da trắng mịn màng, mái tóc dài óng mượt và thần thái tự tin đầy cuốn hút.
Thường bị coi là thô ráp, lạnh lẽo, nhưng bê tông trong ngôi nhà này lại trở thành một vật liệu sống động.
Mỹ nhân từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới - Trúc Diễm gây xao xuyến khi khoe thân hình nóng bỏng với đường cong thắt đáy lưng ong quyến rũ.
Mẫn Tiên - cô nàng hot girl một thời, vừa khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh "đu trend" chụp hình bên vườn hoa ven hồ Gươm.