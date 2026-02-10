Hà Nội

Tìm thấy bom chưa nổ ở núi lửa tại Hawaii hé lộ bí mật bất ngờ

Kho tri thức

Tìm thấy bom chưa nổ ở núi lửa tại Hawaii hé lộ bí mật bất ngờ

Một người đi bộ đường dài tại Hawaii tình cờ phát hiện 2 quả bom chưa nổ tại núi lửa Mauna Loa. Chúng được thả xuống Mauna Loa từ năm 1935.

Tâm Anh (theo ATI)
Khi đi bộ đường dài ở Đảo Lớn tại Hawaii, Kawika Singson mong đợi có thể ngắm cảnh đẹp quanh núi lửa Mauna Loa. Tuy nhiên, ông tình cờ phát hiện ra 2 quả bom chưa nổ từ năm 1935. Chúng được quân đội Mỹ thả xuống núi lửa Mauna Loa nhằm chuyển hướng dòng dung nham. Ảnh: Jack Lockwood/USGS.
Theo Đài quan sát núi lửa Hawaii (HVO), chiến lược "ném bom vào núi lửa" có thực sự hiệu quả hay không vẫn còn là chủ đề gây tranh luận. Mặc dù dòng dung nham núi lửa đã chậm lại sau các nỗ lực vào năm 1935 và 1942 nhưng một số nhà khoa học tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ảnh: Kawika Singson/Everything Hawaii TV.
Hai quả bom nhỏ dùng để đánh dấu mục tiêu mà ông Singson phát hiện đều thuộc về vụ đánh bom năm 1935. Mặc dù 2 quả bom chỉ chứa một lượng thuốc nổ nhỏ nhưng do chưa phát nổ nên vẫn còn nguy hiểm. Ảnh: USGS.
Ông Singson, người dẫn chương trình "Everything Hawaii - Adventures with Kawika Singson" và từng làm việc với chất nổ khi còn phục vụ trong quân đội, cho rằng đây là một phát hiện khá đáng lo ngại. Ảnh: Kawika Singson/Everything Hawaii TV.
Sau khi phát hiện 2 quả bom, ông Singson đã liên hệ Sở Tài nguyên và Đất đai Hawaii (DLNR) và cung cấp cho họ tọa độ liên quan. Theo đó, các cơ quan chức năng phối hợp xử lý 2 quả bom chưa phát nổ. Ảnh: USGS.
Ý tưởng ném bom xuống núi lửa Mauna Loa để chuyển hướng dòng dung nham xuất phát từ ý tưởng của Thomas A. Jagger Jr. - người sáng lập HVO và cũng là nhà nghiên cứu núi lửa. Ảnh: tranquilkilimanjaro.com.
Khi núi lửa Mauna Loa bắt đầu phun trào vào tháng 11/1935 và dung nham cuồn cuộn đổ xuống một hồ nước ở phía bắc. Do lượng dung nham quá lớn nên hồ nước bị vỡ. Kéo theo đó là một dòng dung nham nóng bỏng chảy về phía thành phố Hilo với tốc độ 1,6 km mỗi ngày. Ảnh: tranquilkilimanjaro.com.
Một trong những mối nguy hiểm chính khi ấy là dung nham tràn vào sông Wailuku. Điều này sẽ cắt đứt nguồn cung cấp nước cho Hilo. Vì vậy, ông Jagger đã kiến nghị với Không quân Lục quân Hoa Kỳ rằng hãy ném bom xuống khu vực này để chuyển hướng dòng dung nham sang nơi khác, ít gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con người hơn. Ảnh: T. Orr, U.S. Geological Survey.
Theo đó, những quả bom được thả xuống vào ngày 27/12/1935. Dòng dung nham núi lửa đã chậm lại và Mauna Loa ngừng phun trào trong vòng 1 tuần. Trong khi ông Thomas tuyên bố giải pháp mà mình đưa ra hiệu quả khi một số ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ảnh: M. Patrick/USGS.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#bom chưa nổ #núi lửa Mauna Loa #núi lửa #núi lửa phun trào

