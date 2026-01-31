Tiktoker Ciin giao diện được ví như ‘búp bê sống’ khoe dáng bên xế hộp

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Khoe dáng bên chiếc xế hộp, Ciin chiếm trọn spotlight nhờ thần thái ngút ngàn và giao diện xinh đẹp không tì vết trong loạt ảnh mới nhất.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh, Ciin lựa chọn phong cách thời trang mang hơi hướng Y2K. Điểm đặc biệt trong phong cách này chính là cách cô nàng phối hợp các item tưởng chừng đối lập nhưng lại tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, đậm chất đường phố nhưng cũng đầy sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Nữ Tiktoker diện chất liệu lông xù dày dặn, gam màu trắng kem không chỉ bắt sáng cực tốt dưới ánh đèn flash mà còn tạo nên vẻ ngoài quyền quý. (Ảnh: IGNV)
Việc kết hợp với quần nỉ ống rộng giúp bộ trang phục không bị quá "dừ", giữ lại nét trẻ trung, tinh nghịch. Cách phối đồ này gợi liên tưởng đến phong cách của các ngôi sao Hollywood những năm 2000. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là chiếc mũ len bản to với dòng chữ thêu cách điệu. Chiếc mũ không chỉ giữ ấm mà còn là "trợ thủ" đắc lực giúp ôm trọn khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt và sống mũi cao thanh tú của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Ciin áp dụng layout makeup cực kỳ thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội với lớp nền căng bóng kết hợp với màu son hồng đào mướt mịn giúp cô nàng trông rạng rỡ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, bộ ảnh còn ghi điểm bởi bối cảnh chụp đêm đầy nghệ thuật bên cạnh chiếc xế hộp trắng sang trọng. Ciin cho thấy khả năng bắn ảnh chuyên nghiệp của một "hot TikToker" hàng đầu. (Ảnh: IGNV)
Từ những góc chụp cận mặt khoe visual "vô thực" đến những góc chụp toàn thân khoe vóc dáng mảnh mai trong chiếc quần jogger năng động, Ciin chứng minh gu thời trang đa dạng, có thể "cân" đẹp mọi phong cách từ cá tính đến bánh bèo, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Dù từng vướng phải không ít tranh cãi về nhan sắc qua "cam thường" trong quá khứ, nhưng không thể phủ nhận Ciin ngày càng thăng hạng về cả ngoại hình lẫn phong cách. (Ảnh: IGNV)
Cô hiện là một trong những creator có sức ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok Việt Nam với hơn 16 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Việc đầu tư chỉn chu vào hình ảnh và luôn dẫn đầu các xu hướng biến hình, vũ đạo đã giúp Ciin giữ vững sức hút của mình trong lòng giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
#Ciin #TikTok #phong cách Y2K #street style #xế hộp #tiktoker ciin

