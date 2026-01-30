Hà Nội

Pi Tiên khoe đường cong 'bốc lửa' bên góc gaming

Cộng đồng trẻ

Pi Tiên khoe đường cong 'bốc lửa' bên góc gaming

Trong loạt ảnh mới được đăng tải, Pi Tiên xuất hiện trong không gian quen thuộc có góc máy tính, dàn PC rực ánh RGB và chiếc tai nghe gaming đặc trưng.

Thiên Anh
Khác với những lần lên đồ cá tính hay cosplay nổi bật trước đây, Pi Tiên (Trần Thị Mỹ Tiên) chọn phong cách cực kỳ tối giản. Chỉ với áo tối màu ôm dáng, quần hello kitty hồng dễ thương, hot girl này đã khiến mọi ánh mắt "dán chặt" màn hình không nỡ rời xa.
Điểm khiến cộng đồng chú ý không nằm ở tạo dáng cầu kỳ, mà chính là nhan sắc xinh đẹp cùng body hết sức ấn tượng. Ánh mắt quyến rũ, gương mặt nghiêng nhẹ, mái tóc buông lơi cùng tư thế tựa người đầy tự nhiên khiến bộ ảnh rất gần gũi.
Tuy nhiên, dẫu đã yêu cầu anh em game thủ "Ngủ đi", thế nhưng lượng tương tác của bài đăng vẫn tăng lên chóng mặt.
Bài đăng của Pi Tiên tiếp tục viral, được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn lớn, nhỏ.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh của Pi Tiên nhanh chóng nhận về hàng loạt lượt thích, bình luận và chia sẻ. Phía dưới bài viết, không khó để bắt gặp những comment tán dương.
Khác với những màn xuất hiện "gây bão" trước đây, lần này Pi Tiên "không cần cố". Chính sự giản dị, nhẹ nhàng của cô nàng lại trở thành điểm cộng lớn.
Có game thủ còn đòi "ngắm" Pi Tiên thêm vài tiếng. Có người thì xin kết bạn, một số lại cảm thấy đây chính là liều thuốc ru ngủ cực kỳ chất lượng.
Điều tích cực là với lần "lên sóng" này, Pi Tiên không gặp phải quá nhiều chỉ trích mà được đón nhận mạnh mẽ.
Cũng nhờ vậy, cái tên Pi Tiên tiếp tục được nhắc đến với tần suất dày đặc và khẳng định sức nóng.
Rõ ràng, Pi Tiên đang rất khéo trong việc làm mới hình ảnh. Không cần lặp lại công thức cũ, mỗi lần xuất hiện là một sắc thái khác nhau, khi thì năng động, lúc lại dịu dàng nhưng vẫn đủ khiến người xem mê mẩn.
Thiên Anh
