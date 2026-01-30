Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thu Ngân nói gì khi dừng chân ở top 23 Miss Intercontinental?

Giải trí

Thu Ngân nói gì khi dừng chân ở top 23 Miss Intercontinental?

Sau chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53, Á hậu Thu Ngân gửi lời xin lỗi đến khán giả vì hành trình chưa trọn vẹn.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thu Ngân)
Trong chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân - đại diện Việt Nam dừng chân ở top 23 đồng thời đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.
Trong chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 tại Ai Cập, Á hậu Thu Ngân - đại diện Việt Nam dừng chân ở top 23 đồng thời đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.
Sau chung kết, Thu Ngân viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này".
Sau chung kết, Thu Ngân viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi mọi người vì hành trình này chưa thể trọn vẹn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và yêu thương Ngân đến giờ phút này".
Nhiều mỹ nhân Việt động viên Á hậu Thu Ngân sau chung kết. "Thu Ngân đã rất giỏi và nỗ lực trong hành trình vừa qua, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng! Về với tụi chị nào, nhà mình vẫn luôn chờ em", Hoa hậu Quế Anh viết trên trang cá nhân.
Nhiều mỹ nhân Việt động viên Á hậu Thu Ngân sau chung kết. "Thu Ngân đã rất giỏi và nỗ lực trong hành trình vừa qua, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng! Về với tụi chị nào, nhà mình vẫn luôn chờ em", Hoa hậu Quế Anh viết trên trang cá nhân.
Á hậu Ngọc Hằng nhắn nhủ Thu Ngân: "Bạn tôi đã làm tốt lắm rồi Nguyễn Thu Ngân. Không cần tiếc nuối đâu, vì hành trình của bạn còn dài lắm. Về nhà thôi, nơi yêu thương luôn đợi bạn".
Á hậu Ngọc Hằng nhắn nhủ Thu Ngân: "Bạn tôi đã làm tốt lắm rồi Nguyễn Thu Ngân. Không cần tiếc nuối đâu, vì hành trình của bạn còn dài lắm. Về nhà thôi, nơi yêu thương luôn đợi bạn".
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung bày tỏ về kết quả của Thu Ngân ở đêm chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53: "Hành trình của Nguyễn Thu Ngân vẫn rất đáng tự hào. Mỗi bước đi đều là nỗ lực và bản lĩnh. Chúc mừng em".
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung bày tỏ về kết quả của Thu Ngân ở đêm chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53: "Hành trình của Nguyễn Thu Ngân vẫn rất đáng tự hào. Mỗi bước đi đều là nỗ lực và bản lĩnh. Chúc mừng em".
Xuyên suốt hành trình ở Miss Intercontinental, Thu Ngân luôn nỗ lực thể hiện hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, từ phong thái trình diễn, kỹ năng giao tiếp đến tinh thần cầu tiến trong từng hoạt động chung.
Xuyên suốt hành trình ở Miss Intercontinental, Thu Ngân luôn nỗ lực thể hiện hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, từ phong thái trình diễn, kỹ năng giao tiếp đến tinh thần cầu tiến trong từng hoạt động chung.
Dù lịch trình dày đặc và áp lực cạnh tranh khốc liệt, Thu Ngân vẫn giữ sự điềm tĩnh, tích cực hòa nhập, không ngừng hoàn thiện bản thân để mang đến hình ảnh tốt nhất của đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Dù lịch trình dày đặc và áp lực cạnh tranh khốc liệt, Thu Ngân vẫn giữ sự điềm tĩnh, tích cực hòa nhập, không ngừng hoàn thiện bản thân để mang đến hình ảnh tốt nhất của đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Mỗi lần xuất hiện, Thu Ngân đều cố gắng truyền tải sự tự tin, nét đẹp hiện đại pha lẫn bản sắc riêng, xem từng khoảnh khắc trên sân khấu quốc tế là cơ hội để rèn luyện và bứt phá.
Mỗi lần xuất hiện, Thu Ngân đều cố gắng truyền tải sự tự tin, nét đẹp hiện đại pha lẫn bản sắc riêng, xem từng khoảnh khắc trên sân khấu quốc tế là cơ hội để rèn luyện và bứt phá.
Dù kết quả chưa thực sự trọn vẹn như kỳ vọng, Thu Ngân vẫn ghi dấu bằng sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc và khát khao khẳng định mình.
Dù kết quả chưa thực sự trọn vẹn như kỳ vọng, Thu Ngân vẫn ghi dấu bằng sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc và khát khao khẳng định mình.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thu Ngân)
#Thu Ngân #Á hậu Thu Ngân #Miss Intercontinental #chung kết Miss Intercontinental #Miss Intercontinental lần thứ 53

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT