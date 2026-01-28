Hà Nội

Giải trí

Nhìn lại chặng đường của Thu Ngân trước chung kết Miss Intercontinental

Trước khi bước vào chung kết Miss Intercontinental, Thu Ngân gây chú ý với hành trình nỗ lực bền bỉ cùng hình ảnh chỉn chu xuyên suốt cuộc thi.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thu Ngân)
Xuất hiện tại Miss Intercontinental lần thứ 53, Á hậu Thu Ngân gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng cân đối.
Trong các hoạt động bên lề, Thu Ngân ghi điểm nhờ phong cách thời trang linh hoạt. Người đẹp lựa chọn trang phục phù hợp từng sự kiện, khi thanh lịch, khi hiện đại, góp phần tôn lên vẻ đẹp nữ tính và vóc dáng quyến rũ.
Kỹ năng trang điểm và làm tóc của Thu Ngân tại Miss Intercontinental được đánh giá ổn định, an toàn nhưng có sự tính toán, phù hợp với hình ảnh đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.
Thu Ngân chủ yếu theo đuổi lối trang điểm trong veo, tập trung làm nổi bật làn da sáng mịn và các đường nét tự nhiên trên gương mặt. Cô luân phiên giữa tóc xõa uốn sóng nhẹ, tóc thẳng rẽ ngôi giữa và tóc búi thấp gọn gàng.
Điểm cộng lớn trong kỹ năng làm đẹp của Thu Ngân là tính nhất quán. Phong cách trang điểm, làm tóc được giữ ổn định, không ‘lệch tông’ giữa các ngày thi, giúp hình ảnh của cô luôn chỉn chu và nhận diện rõ ràng.
Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc, Thu Ngân thể hiện tinh thần hòa nhập tốt, chủ động giao lưu với thí sinh quốc tế. Phong thái thân thiện, cởi mở giúp cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với bạn bè và ban tổ chức.
Trước chung kết, Thu Ngân trải qua các vòng thi: trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và trình diễn trang phục dân tộc.
Thu Ngân được đánh giá cao ở sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Đại diện Việt Nam giữ phong độ ổn định, đủ nổi bật giữa dàn thí sinh mạnh đến từ nhiều quốc gia.
Nhiều người đánh giá cao nỗ lực của Thu Ngân tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Không ít khán giả đặt kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ tiến sâu trong chung kết Miss Intercontinental (diễn ra vào tối ngày 29/1 giờ Ai Cập).
