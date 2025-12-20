Thông tin mới về kết quả kiểm tra vụ giun bò lên mặt đất gần đèo Ngang

Ngày 20/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin về kết quả kiểm tra hiện tượng lượng lớn giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở xã Phú Trạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, vị trí ghi nhận giun bò lên rồi chết tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch không có cơ sở sản xuất công nghiệp, không bị ngập nước, không tồn tại nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Tại một vị trí khác ở xã Phú Trạch cũng có hiện tượng bất thường này, cơ quan chức năng nhận thấy khu vực này có địa hình cao, cách xa khu dân cư và các hoạt động sản xuất, không chịu tác động từ các nguồn thải sinh hoạt hay công nghiệp.

Lượng lớn giun đất bò lên mặt đất bất thường rồi chết ở xã Phú Trạch. (Ảnh: SK&ĐS).

Đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tiến hành phân tích mẫu đất và mẫu nước ở khu vực có giun chết. Kết quả không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất. Đối với mẫu nước, các chỉ tiêu như pH, độ cứng, amoni, nitrat và kim loại nặng (sắt, mangan, đồng, chì…) đều nằm trong giới hạn cho phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kết luận, hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết cơ bản không xuất phát từ vấn đề môi trường. Sở này đề nghị UBND xã Phú Trạch tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng nếu hiện tượng này tái diễn để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, ngày 1/12, người dân tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch (nằm phía Nam đèo Ngang) phát hiện lượng lớn giun đất bò lên bất thường trên lối đi, sân vườn và trải dài đến mép Quốc lộ 1A. Nhiều con giun khô quắt lại, co rút trên mặt đất giữa tiết trời nắng…

