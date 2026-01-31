Thói quen sử dụng điện thoại gây hại mắt

Sử dụng điện thoại trong thời gian dài và sai cách khiến mắt phải điều tiết liên tục, dễ mỏi và suy giảm thị lực, góp phần làm cận thị tiến triển nhanh.

Cận thị đang trở thành vấn đề thị lực phổ biến ở trẻ em và người trẻ tuổi. Bên cạnh yếu tố di truyền, lối sống hiện đại với sự hiện diện dày đặc của điện thoại thông minh được xem là tác nhân khiến tình trạng này ngày càng gia tăng. Những thói quen sử dụng điện thoại tưởng chừng vô hại lại có thể khiến mắt phải làm việc quá mức, từ đó đẩy nhanh quá trình tăng độ cận.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia sức khỏe về mắt, điện thoại thông minh hiện diện trong hầu hết các hoạt động thường ngày như học tập, làm việc và giải trí. Việc nhìn màn hình ở cự ly gần trong thời gian dài buộc mắt phải điều tiết liên tục, khiến thị lực suy giảm nhanh hơn, đặc biệt ở những người đã mắc tật khúc xạ.

Xem điện thoại trong bóng tối

Nhiều người có thói quen tắt đèn, nằm trong phòng tối hoặc trùm chăn sử dụng điện thoại, đặc biệt vào buổi tối. Khi ánh sáng môi trường không phù hợp, mắt phải hoạt động nhiều hơn để thích nghi với sự chênh lệch độ sáng giữa màn hình và không gian xung quanh. Tình trạng này dễ gây nhức mỏi, khô mắt, giảm thị lực và về lâu dài có thể thúc đẩy quá trình tăng độ cận.

Ảnh minh họa

Lướt điện thoại khi đang di chuyển

Xem điện thoại trong lúc đi bộ hoặc khi ngồi trên các phương tiện giao thông là thói quen khá phổ biến. Trong điều kiện rung lắc và chuyển động không ngừng, mắt phải liên tục điều chỉnh để theo kịp hình ảnh và chữ trên màn hình.

Sự thay đổi liên tục về khoảng cách và tiêu điểm khiến mắt nhanh mỏi, làm tăng gánh nặng điều tiết và có thể khiến độ cận tiến triển nhanh hơn nếu kéo dài trong thời gian dài.

Sử dụng điện thoại liên tục, không cho mắt nghỉ

Việc tập trung nhìn màn hình điện thoại trong nhiều giờ liền mà không có khoảng nghỉ khiến cơ điều tiết của mắt bị quá tải. Trong lúc sử dụng thiết bị, nhiều người còn vô thức giảm tần suất chớp mắt, dẫn đến tình trạng khô và mỏi mắt. Các chuyên gia khuyến cáo nên áp dụng quy tắc 20-20-20: sau mỗi 20 phút nhìn gần, hãy dành ít nhất 20 giây nhìn xa khoảng 6 mét để giúp mắt thư giãn và giảm căng thẳng thị giác.

Cầm điện thoại quá gần mắt

Khoảng cách an toàn khi sử dụng điện thoại được khuyến cáo là từ 30–40 cm, tuy nhiên không ít người, nhất là người đã bị cận, lại có thói quen cầm thiết bị sát mắt. Việc nhìn gần kéo dài khiến cơ điều tiết phải làm việc liên tục, nhanh mệt và dễ làm độ cận tăng nhanh. Ánh sáng phát ra từ màn hình ở khoảng cách gần cũng có thể gây khó chịu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mắt nếu không được kiểm soát hợp lý.

Ảnh minh họa

Để kiểm soát sự tiến triển của cận thị, bên cạnh việc điều chỉnh thói quen sử dụng điện thoại, người mắc tật khúc xạ cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, tăng cường các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất có lợi cho mắt. Khám mắt định kỳ cũng là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm những thay đổi về thị lực và có hướng can thiệp phù hợp, góp phần bảo vệ đôi mắt lâu dài.