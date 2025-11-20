Hà Nội

Tận mục loài bò sát kỳ quái nhất thế giới, chỉ có ở châu Phi

Giải mã

Tắc kè hoa (họ Chamaeleonidae) được cả thế giới biết đến nhờ khả năng biến màu, đôi mắt chuyển động độc lập và lối săn mồi cực kỳ độc đáo trong giới bò sát.

T.B (tổng hợp)
Khả năng đổi màu không chỉ để ngụy trang. Tắc kè hoa đổi màu để giao tiếp, điều hòa nhiệt độ và thể hiện cảm xúc. Ảnh: Pinterest.
Mắt của chúng có thể nhìn hai hướng độc lập. Điều này cho phép chúng quan sát gần như 360 độ mà không cần xoay đầu. Ảnh: Pinterest.
Lưỡi của tắc kè hoa bắn ra với tốc độ kinh ngạc. Lưỡi dài bằng cả cơ thể chúng và có thể bắn ra chỉ trong vài phần trăm giây. Ảnh: Pinterest.
Chúng có chân dạng “kẹp” để bám cành cây. Năm ngón chân ở mỗi bàn chân chia thành hai cụm giúp chúng kẹp chắc vào cành khi di chuyển. Ảnh: Pinterest.
Đuôi có thể cuộn lại để giữ thăng bằng. Nhiều loài có đuôi quấn, hỗ trợ leo trèo và ổn định cơ thể trên cành. Ảnh: Pinterest.
Tắc kè hoa là loài di chuyển rất chậm. Chúng bước từng bước thận trọng để tránh gây chú ý với kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Mỗi loài có hoa văn rất khác nhau. Hơn 200 loài tắc kè hoa có màu sắc và cấu trúc cơ thể rất đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Chúng chủ yếu sống ở châu Phi và Madagascar. Madagascar là nơi sinh sống của phần lớn các loài tắc kè hoa trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
