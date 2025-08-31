Hà Nội

Tận mục bức tranh hang động người Maya chứa thông điệp lạ

Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy tranh vẽ của người Maya trong hang động Yucatan, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị về hội họa cổ xưa.

Thiên Đăng
Hang động Yucatan là địa điểm linh thiêng của người Maya cổ đại, hang động này kết nối với nhiều hố sụt sâu trong rừng rậm Mexico. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mới đây, khi tiến hành thăm dò tại hang động Yucatan này, nhà khảo cổ học Sergio Grosjean Abimerhi và nhóm cộng sự của ông đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico đã bất ngờ tìm thấy quần thể di tích lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là một bức tranh vách tường hang động có quy mô cao hơn 5 mét, dài 15 mét. Đây là sản phẩm nghệ thuật hang động của người Maya cổ đại. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bức tranh tường có sự đa dạng đáng ngạc nhiên về họa tiết bao gồm dấu tay, dấu âm dương, chim chóc, thánh giá, họa tiết hình học và hình người, bao gồm cả một chiến binh được nhận diện bởi chiếc khiên cầm trên một tay và thanh kiếm cầm trên tay còn lại.
Sự phong phú và kỳ lạ của các họa tiết này thật đáng chú ý so với các bức tranh hang động từng được tìm thấy ở Mexico. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nhà khảo cổ học Sergio Grosjean Abimerhi cho biết, phát hiện này sẽ cung cấp thông tin mới về phong tục hội họa cổ xưa của người Maya, mặc dù hiện tại họ vẫn chưa biết bức tranh hang động này có ý nghĩa thực sự là gì. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
#bức tranh #hang động #người Maya #hội họa #mexico

