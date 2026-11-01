[SPOTLIGHT] Thiết bị AI luôn lắng nghe làm dấy lên lo ngại riêng tư

Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.