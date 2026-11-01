Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Tesla tuyển dụng tại Việt Nam, mở rộng mạng lưới sạc

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Tesla tuyển dụng tại Việt Nam, mở rộng mạng lưới sạc

Tesla tuyển 5 nhân sự tại TP HCM, gồm các vị trí quản lý và chuyên viên hạ tầng sạc, hé lộ kế hoạch xây dựng bộ máy và mạng lưới tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Tesla #Thị trường Việt Nam #Tuyển dụng #Hạ tầng sạc xe điện #Xe điện

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT