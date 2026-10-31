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[SPOTLIGHT] Sáu doanh nghiệp lớn cơ cấu vốn Nhà nước trước năm 2030

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[SPOTLIGHT] Sáu doanh nghiệp lớn cơ cấu vốn Nhà nước trước năm 2030

Kế hoạch đặt mục tiêu cơ cấu vốn Nhà nước tại sáu doanh nghiệp lớn trước năm 2030, với phương án triển khai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Minh Quân - Hà Anh
#Vốn Nhà nước #Cơ cấu vốn doanh nghiệp #Doanh nghiệp Nhà nước #Bộ Tài chính #Ngân hàng Nhà nước

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