[SPOTLIGHT] Sáu doanh nghiệp lớn cơ cấu vốn Nhà nước trước năm 2030

Kế hoạch đặt mục tiêu cơ cấu vốn Nhà nước tại sáu doanh nghiệp lớn trước năm 2030, với phương án triển khai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quyết định.