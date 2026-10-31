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[SPOTLIGHT] Ngành ngân hàng, chứng khoán giảm gần 1.400 nhân sự quý III

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[SPOTLIGHT] Ngành ngân hàng, chứng khoán giảm gần 1.400 nhân sự quý III

Quý III ghi nhận ngành ngân hàng, chứng khoán giảm gần 1.400 lao động. VPS, KienlongBank và công ty con cắt giảm nhân sự, Sacombank tiếp tục tái cơ cấu.

Minh Quân - Hà Anh
#VPS #KienlongBank #Sacombank #Ngành ngân hàng #Ngành chứng khoán

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