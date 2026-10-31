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[SPOTLIGHT] Hà Nội đề xuất ưu tiên nhà ở xã hội cho 902 hộ phố cổ

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[SPOTLIGHT] Hà Nội đề xuất ưu tiên nhà ở xã hội cho 902 hộ phố cổ

Hà Nội đề xuất ưu tiên tối đa 902 hộ phố cổ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm. Phương án được trình HĐND ngày 28/10, chưa được thông qua.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Nhà ở xã hội #Phố cổ Hà Nội #Chính sách nhà ở #HĐND Hà Nội

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