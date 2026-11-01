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[SPOTLIGHT] Đề xuất nâng tiền đặt trước đấu giá đất lên 50%

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[SPOTLIGHT] Đề xuất nâng tiền đặt trước đấu giá đất lên 50%

Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá đất lên 20–50%. Người bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.

Minh Quân - Hà Anh
#Đấu giá đất #Tiền đặt trước #Bỏ cọc đấu giá #Quốc hội #Chính phủ

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