Soi loài mèo quý hiếm nhất thế giới, có hộp sọ dẹt khác thường

Ẩn mình trong những vùng đất ngập nước Đông Nam Á, mèo đầu phẳng (Prionailurus planiceps) là loài mèo hoang dã hiếm hoi có tập tính sống bán thủy sinh.
Trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Ngọc Kayla, gọi bạn gái là "cô bạn".
Trong tuần mới, 3 con giáp được thần Tài ban lộc, tài sản gia tăng theo cấp số nhân. Cuộc sống của họ "lên hương" với nhiều tin vui trong cuộc sống, sự nghiệp.
Thi thể phụ nữ cổ đại được bảo quản nguyên vẹn cùng các vật dụng trang trí tinh xảo, mở ra nhiều bí ẩn về xã hội và nghi lễ của nền văn minh Caral.
Cán dao quý hiếm từ thời La Mã, có hình võ sĩ giác đấu, được phát hiện tại Northumberland, phản ánh sự yêu thích của người La Mã cổ đại với đấu trường.
Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.
Hyundai Venue thế hệ mới đã ra mắt với thiết kế mới, trang bị "xịn sò" hơn nhưng người tiêu dùng vẫn đang tìm mua bản cũ, đây là chiếc xe mới rẻ nhất tại Mỹ.
Nissan vừa giới thiệu bản nâng cấp (facelift) cho mẫu MPV cỡ lớn Serena tại thị trường Nhật Bản. Xe có giá khởi điểm từ 2.785.200 Yên (khoảng 466 triệu đồng).
Tết Nguyên đán dần đến, vựa hoa lớn nhất TP HCM đang bước vào cao điểm sản xuất. Thời điểm này người nông dân tất bật chăm sóc từng chậu cây dưới nắng gắt.
Mùa cuối năm, ga quốc nội và quốc tế tại sân bay Phú Quốc luôn trong tình trạng quá tải. Vào giờ cao điểm, du khách phải chờ 45-60 phút để làm thủ tục check-in.
Diễn viên Thúy Ngân, Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Ý Nhi lựa chọn áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng ngời và thần thái duyên dáng.
Dù bị dự đoán sẽ bị AI thay thế, máy tính cầm tay Nhật Bản vẫn bán đều hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ độ bền và tính chính xác khó thay thế.
Các nhà khảo cổ phát hiện cổng vòm chiến thắng La Mã dài 22,5m tại Anavarza, phản ánh chiến thắng lịch sử và kiến trúc độc đáo của thời cổ đại.
Cảnh sắc mùa đông ở Trung Quốc hiện lên tuyệt đẹp từ các công viên, hồ nước, rừng cây đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng,...
Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể gồm khoảng 37 con voọc mông trắng quý hiếm cùng nhiều loài động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ ở tỉnh Ninh Bình.
BYD sắp ra phiên bản mới của mẫu SUV thuần điện Sealion 06 với những nâng cấp đáng kể về pin và hiệu năng, trong khi thiết kế tổng thể gần như không thay đổi.
Danh tính của cô gái được cho là tình mới của Song Luân được cư dân mạng truy lùng.
Trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mừng sinh nhật, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ.
Giữa vô vàn khung hình xinh đẹp, chỉn chu, Việt Phương Thoa tiếp tục ghi điểm theo cách rất riêng khi tung bộ ảnh gợi ý tạo dáng chụp hình Tết “lầy lội”.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có cuộc sống mĩ mãn, gặp được đúng người và có chiến lược kinh doanh đúng đắn.
Ngôi nhà của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố.