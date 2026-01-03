Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Soi loài mèo quý hiếm nhất thế giới, có hộp sọ dẹt khác thường

Giải mã

Soi loài mèo quý hiếm nhất thế giới, có hộp sọ dẹt khác thường

Ẩn mình trong những vùng đất ngập nước Đông Nam Á, mèo đầu phẳng (Prionailurus planiceps) là loài mèo hoang dã hiếm hoi có tập tính sống bán thủy sinh.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài mèo hoang hiếm nhất thế giới. Mèo đầu phẳng được xếp vào nhóm nguy cấp do phạm vi phân bố hẹp và số lượng ngoài tự nhiên suy giảm nhanh trong nhiều thập kỷ gần đây. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những loài mèo hoang hiếm nhất thế giới. Mèo đầu phẳng được xếp vào nhóm nguy cấp do phạm vi phân bố hẹp và số lượng ngoài tự nhiên suy giảm nhanh trong nhiều thập kỷ gần đây. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hộp sọ dẹt khác thường. Đúng như tên gọi, loài mèo này có đầu và trán phẳng, mõm dài và thấp, giúp chúng dễ dàng bắt mồi dưới nước hơn so với các loài mèo khác. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hộp sọ dẹt khác thường. Đúng như tên gọi, loài mèo này có đầu và trán phẳng, mõm dài và thấp, giúp chúng dễ dàng bắt mồi dưới nước hơn so với các loài mèo khác. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á. Mèo đầu phẳng sinh sống tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan và một phần nhỏ ở Myanmar, thường gắn liền với đầm lầy, rừng ngập mặn và ven sông. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á. Mèo đầu phẳng sinh sống tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan và một phần nhỏ ở Myanmar, thường gắn liền với đầm lầy, rừng ngập mặn và ven sông. Ảnh: Pinterest.
Là loài mèo hiếm hoi thích nước. Prionailurus planiceps không ngại lội nước, thậm chí bơi giỏi để săn cá, ếch và động vật thủy sinh, điều rất hiếm thấy ở họ Mèo. Ảnh: Pinterest.
Là loài mèo hiếm hoi thích nước. Prionailurus planiceps không ngại lội nước, thậm chí bơi giỏi để săn cá, ếch và động vật thủy sinh, điều rất hiếm thấy ở họ Mèo. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thiên về động vật thủy sinh. Khẩu phần của chúng chủ yếu gồm cá, tôm, cua, ếch và đôi khi là chim nước nhỏ, phản ánh rõ lối sống thích nghi với môi trường đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thiên về động vật thủy sinh. Khẩu phần của chúng chủ yếu gồm cá, tôm, cua, ếch và đôi khi là chim nước nhỏ, phản ánh rõ lối sống thích nghi với môi trường đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Răng và hàm thích nghi đặc biệt. Loài mèo này có răng nanh dài và sắc, kết hợp với hàm khỏe, giúp giữ chặt con mồi trơn trượt như cá ngay cả khi dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Răng và hàm thích nghi đặc biệt. Loài mèo này có răng nanh dài và sắc, kết hợp với hàm khỏe, giúp giữ chặt con mồi trơn trượt như cá ngay cả khi dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sống đơn độc và kín đáo. Mèo đầu phẳng thường hoạt động về đêm, sống đơn lẻ và rất khó quan sát trong tự nhiên, khiến việc nghiên cứu chúng gặp nhiều thách thức. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sống đơn độc và kín đáo. Mèo đầu phẳng thường hoạt động về đêm, sống đơn lẻ và rất khó quan sát trong tự nhiên, khiến việc nghiên cứu chúng gặp nhiều thách thức. Ảnh: Pinterest.
Bị đe dọa nghiêm trọng bởi con người. Sự suy giảm đất ngập nước, ô nhiễm nguồn nước và mở rộng nông nghiệp đã phá hủy môi trường sống, đẩy Prionailurus planiceps đến bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Bị đe dọa nghiêm trọng bởi con người. Sự suy giảm đất ngập nước, ô nhiễm nguồn nước và mở rộng nông nghiệp đã phá hủy môi trường sống, đẩy Prionailurus planiceps đến bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài mèo hoang hiếm #Mèo đầu phẳng #Sinh sống vùng ngập nước #Thích nghi môi trường thủy sinh #Nguy cơ tuyệt chủng #Phân bố Đông Nam Á

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT