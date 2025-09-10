Hà Nội

Xe

Siêu phẩm xe máy nào của Yamaha sẽ hé lộ tại Hà Nội tháng 9 này?

Ngày 14/9 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng biker cả nước khi Yamaha Motor Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Thảo Nguyễn
Video: Yamaha PG-1 2025 ra mắt Thái Lan với loạt nâng cấp công nghệ.

Tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam, vào sáng ngày 14/9, Yamaha sẽ giới thiệu một “người anh em” vừa lạ vừa quen thuộc trong DNA của thương hiệu, vừa mang đến bất ngờ dành cho những ai yêu tự do trên từng cung đường. Chiếc xe được hãng định vị như biểu tượng gắn kết văn hóa, đưa mỗi chuyến đi trở thành một cơ hội để khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sự đa dạng của đất nước qua từng vùng miền.

2-2926.jpg
Hành trình phiêu du rực rỡ cùng Yamaha.

Tinh thần của chiếc xe mới nằm ở khả năng “kể chuyện” qua từng cung đường. Mỗi dặm đường lăn bánh là một lát cắt văn hóa – từ miền núi cao Tây Bắc, những cung đường ven biển miền Trung đến những đô thị sôi động miền Nam. Nó mang đến trải nghiệm tự do, nhưng không tách biệt, mà hòa quyện cùng đời sống, cùng hơi thở của từng vùng đất.

1-7656.jpg
Mỗi cung đường là một trải nghiệm văn hoá khác nhau.

Sự kiện ra mắt lần này còn mang dấu ấn đặc biệt khi quy tụ biker từ 34 tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi người mang đến Hà Nội một câu chuyện riêng, một sắc màu văn hóa riêng – từ vùng núi, đồng bằng đến biển đảo. Sự đa dạng ấy, khi cùng hội tụ, đã xóa nhòa mọi khác biệt để cùng tạo nên một cộng đồng biker thống nhất, cùng nhau tụ họp tại Hà Nội trong niềm đam mê chung dành cho “chiến mã” Yamaha.

3-5430.jpg
Một cộng đồng – nhiều sắc màu – chung một đam mê.

Thông điệp mà Yamaha gửi gắm trong lần ra mắt này là “One bike connected” – một chiếc xe nhưng có sức mạnh kết nối hàng triệu con người, gắn kết những khác biệt về địa lý và văn hóa, để cùng hòa chung một nhịp đam mê. Không chỉ là chiếc xe mới, đây là lời khẳng định về tinh thần mà Yamaha luôn theo đuổi: tự do, khám phá và sự đồng điệu trong cộng đồng.

