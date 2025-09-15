Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Săn dải Ngân Hà trên 'nóc nhà' Y Tý

Không chỉ cuốn hút bởi bản làng và ruộng bậc thang, Y Tý còn khiến du khách say mê với những đêm săn Milky Way rực sáng trên bầu trời vùng cao.

Vân Giang (Tổng hợp)

Nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, Y Tý (xã Y Tý, Lào Cai) được du khách biết đến với ruộng bậc thang mùa lúa chín, biển mây trắng xóa và bản làng người Hà Nhì mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây còn là một trong những điểm hiếm hoi ở Việt Nam có thể ngắm trọn vẹn Dải Ngân Hà trong trẻo và rõ ràng.

y-ty3.jpg
Ảnh An Nhiên

Khí hậu trong lành, không bị ô nhiễm ánh sáng đô thị đã biến bầu trời Y Tý thành “phòng triển lãm thiên nhiên” kỳ vĩ. Vào những đêm quang mây, dải sáng Milky Way như chiếc dải lụa bạc vắt ngang trời, khiến người xem ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vũ trụ.

Thời điểm và địa điểm lý tưởng để săn sao

Theo kinh nghiệm của nhiều nhiếp ảnh gia, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 là mùa thích hợp nhất để chiêm ngưỡng Ngân Hà ở Y Tý. Đặc biệt, những đêm đầu hoặc cuối tháng âm lịch, khi ánh trăng không quá sáng, bầu trời vùng cao càng thêm huyền ảo.

y-ty4.jpg
Ảnh An Nhiên

Trong số các điểm đến, Ngải Thầu Thượng được ví như “nóc nhà Y Tý” nhờ tầm nhìn bao quát và thoáng đãng. Đứng tại đây, du khách có thể vừa ngắm thung lũng mờ sương phía dưới, vừa ngẩng lên chiêm ngưỡng dải sao bạc trải dài bất tận.

Trải nghiệm khó quên trên nóc nhà Y Tý

Để ghi lại khoảnh khắc Dải Ngân Hà, nhiều du khách chuẩn bị máy ảnh, chân máy và ống kính góc rộng. Nhưng ngay cả khi không có thiết bị chuyên nghiệp, chỉ cần ngồi giữa núi rừng tĩnh lặng, ngẩng lên trời thấy hàng triệu vì sao rực sáng cũng đã đủ làm chuyến đi trở nên đặc biệt.

y-ty.jpg
Ảnh An Nhiên

Anh Trần Hữu Minh, (Hà Nội), chia sẻ: “Lần đầu tiên được thấy Dải Ngân Hà bằng mắt thường ở Y Tý, tôi thực sự xúc động. Đó là cảm giác choáng ngợp, vừa nhỏ bé, vừa gắn kết với thiên nhiên”.

Không chỉ cuốn hút vào ban đêm, hành trình đến Y Tý còn nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác. Du khách có thể tham quan bản làng người Hà Nhì với những ngôi nhà trình tường vững chãi, tìm hiểu phong tục tập quán lâu đời. Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn, với gà đen nướng mật ong, thắng cố, rượu thóc hay bánh dày của người Mông. Nếu đúng dịp, phiên chợ vùng cao Y Tý với sắc màu rực rỡ sẽ mang đến ấn tượng khó quên.

Nên chọn tour hay tự túc?

Tùy vào kinh nghiệm và sở thích, du khách có thể chọn đi tour hoặc tự túc. Với hình thức tour, các công ty lữ hành hiện đã thiết kế hành trình khám phá Y Tý kết hợp săn Milky Way, lo trọn gói phương tiện, chỗ nghỉ và lịch trình phù hợp. Đây là lựa chọn an toàn, tiện lợi cho gia đình hoặc nhóm bạn không quen đường núi.

Ngược lại, đi tự túc phù hợp với những ai ưa khám phá và muốn chủ động sắp xếp lịch trình. Du khách có thể di chuyển bằng xe cá nhân, nghỉ tại homestay của người dân để thuận tiện săn sao. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, khả năng định hướng tốt và dự phòng các tình huống bất ngờ trên đường.

Lưu ý cho chuyến săn Milky Way

Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách nên mang theo áo khoác ấm, bởi nhiệt độ ban đêm vùng cao khá lạnh. Đèn pin nhỏ, thuốc chống côn trùng và giày leo núi cũng cần thiết khi di chuyển trong bóng tối. Đồng thời, du khách được khuyến nghị giữ thái độ tôn trọng cảnh quan và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

y-ty2.jpg
Ảnh An Nhiên

Săn Milky Way ở Y Tý không chỉ là hành trình săn ảnh, mà còn là cơ hội để tìm về sự tĩnh lặng, thoát khỏi nhịp sống đô thị và cảm nhận mình nhỏ bé trước bầu trời rộng lớn. Chính sự kết hợp giữa cảnh sắc núi rừng và vẻ đẹp huyền ảo của dải sao bạc đã khiến Y Tý trở thành điểm hẹn độc đáo cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và khát khao khám phá.

#Y Tý Lào Cai #ngắm Ngân Hà Việt Nam #săn sao ban đêm #du lịch vùng cao Y Tý #khám phá thiên nhiên Y Tý #sao băng núi rừng

Bài liên quan

Du lịch

Hành trình "săn sao" trên đỉnh Tà Xùa dành cho dân phượt

Không chỉ nổi tiếng với biển mây, Tà Xùa còn là điểm săn sao lý tưởng cho dân phượt mê nhiếp ảnh, đặc biệt vào mùa hè – khi dải Ngân Hà hiện rõ giữa trời đêm.

san-sao1.jpg
Nằm ở độ cao hơn 2.600m, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) từ lâu đã được mệnh danh là “thiên đường mây” của miền Bắc. Những tầng mây bồng bềnh lưng chừng núi vào mùa đông đã làm nên tên Ảnh Vanh Vanh tuổi cho địa danh này trong giới du lịch bụi.
san-sao.jpg
Nhưng vào mùa hè – khi trời cao và ít mây – nơi đây lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác: ngắm sao và chụp ảnh dải Ngân Hà giữa đêm rừng yên ắng. Ảnh Vanh Vanh
Xem chi tiết

Du lịch

Khám phá Y Tý mùa đổ ải, chọn Vietravel hay Vietnam Booking?

"Vietravel, Vietnam Booking, Đất Việt Tour có nhiều tour hấp dẫn, nhưng nên chọn theo uy tín công ty và túi tiền cá nhân", travel blogger Ngọc Công chia sẻ.

Tháng 5, Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) bước vào mùa đổ ải – thời điểm ruộng bậc thang được dẫn nước chuẩn bị cho vụ lúa mới. Đây cũng là lúc “tín đồ xê dịch” đổ về vùng cao Tây Bắc để săn mây, trải nghiệm văn hóa độc đáo của các bản làng người Hà Nhì, H’Mông...

Giá từ 2.990.000 – 4.900.000 đồng

Xem chi tiết

Du lịch

Trekking Y Tý mùa hè có gì hấp dẫn mà khiến du khách mê mẩn?

Y Tý mùa hè níu chân du khách bằng biển mây bồng bềnh, ruộng bậc thang mùa nước đổ và hành trình trekking khám phá bản làng vùng cao đẹp như tranh vẽ.

y-ty6.jpg
Không còn băng giá trắng xóa như mùa đông hay mưa mù mùa thu, Y Tý mùa hè khoác lên mình vẻ đẹp bồng bềnh và căng tràn sức sống. Đây là thời điểm lý tưởng cho những chuyến trekking chinh phục núi rừng, săn mây và khám phá ruộng bậc thang mùa nước đổ – khi thiên nhiên và con người Tây Bắc hòa vào nhau một cách sống động, đầy mê hoặc. Ảnh Phạm Quang Tuyên
y-ty8.jpg
Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nằm ở độ cao trên 2.000m, quanh năm khí hậu mát lạnh. Mùa hè ở Y Tý không hề oi bức mà mang nét dịu dàng rất riêng: sớm tinh mơ se lạnh, trưa nắng nhẹ, chiều sương bảng lảng. Chính vì thế, trekking vào mùa này không chỉ thoải mái về thể chất mà còn giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp núi rừng trong lành và khoáng đạt. Ảnh Phạm Quang Tuyên
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới