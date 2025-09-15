Săn dải Ngân Hà trên 'nóc nhà' Y Tý

Không chỉ cuốn hút bởi bản làng và ruộng bậc thang, Y Tý còn khiến du khách say mê với những đêm săn Milky Way rực sáng trên bầu trời vùng cao.

Nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, Y Tý (xã Y Tý, Lào Cai) được du khách biết đến với ruộng bậc thang mùa lúa chín, biển mây trắng xóa và bản làng người Hà Nhì mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây còn là một trong những điểm hiếm hoi ở Việt Nam có thể ngắm trọn vẹn Dải Ngân Hà trong trẻo và rõ ràng.

Ảnh An Nhiên

Khí hậu trong lành, không bị ô nhiễm ánh sáng đô thị đã biến bầu trời Y Tý thành “phòng triển lãm thiên nhiên” kỳ vĩ. Vào những đêm quang mây, dải sáng Milky Way như chiếc dải lụa bạc vắt ngang trời, khiến người xem ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vũ trụ.

Thời điểm và địa điểm lý tưởng để săn sao

Theo kinh nghiệm của nhiều nhiếp ảnh gia, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 là mùa thích hợp nhất để chiêm ngưỡng Ngân Hà ở Y Tý. Đặc biệt, những đêm đầu hoặc cuối tháng âm lịch, khi ánh trăng không quá sáng, bầu trời vùng cao càng thêm huyền ảo.

Ảnh An Nhiên

Trong số các điểm đến, Ngải Thầu Thượng được ví như “nóc nhà Y Tý” nhờ tầm nhìn bao quát và thoáng đãng. Đứng tại đây, du khách có thể vừa ngắm thung lũng mờ sương phía dưới, vừa ngẩng lên chiêm ngưỡng dải sao bạc trải dài bất tận.

Trải nghiệm khó quên trên nóc nhà Y Tý

Để ghi lại khoảnh khắc Dải Ngân Hà, nhiều du khách chuẩn bị máy ảnh, chân máy và ống kính góc rộng. Nhưng ngay cả khi không có thiết bị chuyên nghiệp, chỉ cần ngồi giữa núi rừng tĩnh lặng, ngẩng lên trời thấy hàng triệu vì sao rực sáng cũng đã đủ làm chuyến đi trở nên đặc biệt.

Ảnh An Nhiên

Anh Trần Hữu Minh, (Hà Nội), chia sẻ: “Lần đầu tiên được thấy Dải Ngân Hà bằng mắt thường ở Y Tý, tôi thực sự xúc động. Đó là cảm giác choáng ngợp, vừa nhỏ bé, vừa gắn kết với thiên nhiên”.

Không chỉ cuốn hút vào ban đêm, hành trình đến Y Tý còn nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác. Du khách có thể tham quan bản làng người Hà Nhì với những ngôi nhà trình tường vững chãi, tìm hiểu phong tục tập quán lâu đời. Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn, với gà đen nướng mật ong, thắng cố, rượu thóc hay bánh dày của người Mông. Nếu đúng dịp, phiên chợ vùng cao Y Tý với sắc màu rực rỡ sẽ mang đến ấn tượng khó quên.

Nên chọn tour hay tự túc?

Tùy vào kinh nghiệm và sở thích, du khách có thể chọn đi tour hoặc tự túc. Với hình thức tour, các công ty lữ hành hiện đã thiết kế hành trình khám phá Y Tý kết hợp săn Milky Way, lo trọn gói phương tiện, chỗ nghỉ và lịch trình phù hợp. Đây là lựa chọn an toàn, tiện lợi cho gia đình hoặc nhóm bạn không quen đường núi.

Ngược lại, đi tự túc phù hợp với những ai ưa khám phá và muốn chủ động sắp xếp lịch trình. Du khách có thể di chuyển bằng xe cá nhân, nghỉ tại homestay của người dân để thuận tiện săn sao. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, khả năng định hướng tốt và dự phòng các tình huống bất ngờ trên đường.

Lưu ý cho chuyến săn Milky Way

Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách nên mang theo áo khoác ấm, bởi nhiệt độ ban đêm vùng cao khá lạnh. Đèn pin nhỏ, thuốc chống côn trùng và giày leo núi cũng cần thiết khi di chuyển trong bóng tối. Đồng thời, du khách được khuyến nghị giữ thái độ tôn trọng cảnh quan và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Ảnh An Nhiên

Săn Milky Way ở Y Tý không chỉ là hành trình săn ảnh, mà còn là cơ hội để tìm về sự tĩnh lặng, thoát khỏi nhịp sống đô thị và cảm nhận mình nhỏ bé trước bầu trời rộng lớn. Chính sự kết hợp giữa cảnh sắc núi rừng và vẻ đẹp huyền ảo của dải sao bạc đã khiến Y Tý trở thành điểm hẹn độc đáo cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và khát khao khám phá.