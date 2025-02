UAV XQ-58 Valkyrie “lá chắn” tàng hình cho Không quân Mỹ

UAV XQ-58 Valkyrie là máy bay chiến đấu không người lái tầm xa được công ty Kratos thiết kế và phát triển hợp tác với Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ. Kratos đã nhận được hợp đồng cho máy bay tàng hình này vào tháng 10/2017. Ảnh Wikipedia Phía công ty Kratos nhận thiết kế và sản xuất máy bay trong khi Ban giám đốc Hệ thống Hàng không Vũ trụ của Không quân Mỹ hỗ trợ tích hợp đầu vào tuabin và thử nghiệm các hệ thống kết cấu, điện và điều khiển của máy bay. Ảnh The War Zone XQ-58 Valkyrie cất cánh lần đầu tiên vào tháng 3/2019, tại Sân thử nghiệm Yuma, Arizona sau khoảng hai năm rưỡi từ khi Kratos nhận được hợp đồng. Nhà sản xuất đã lên kế hoạch cho một số chuyến bay thử nghiệm để đánh giá hiệu suất bay, khí động học cùng hệ thống phóng và thu hồi. Ảnh Wikipedia Về thiết kế, XQ-58 được thiết kế để hoạt động như một máy bay con được điều khiển bởi máy bay mẹ, nhằm thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, phòng thủ hoặc hấp thụ hỏa lực của đối phương. Thiết kế của UAV khá độc đáo, thân máy bay hình thang có cạnh cong, đuôi chữ V và cửa hút khí hình chữ S. Ảnh The War Zone Ngoài ra, XQ-58 cũng có thể hoạt động như một phần của đàn máy bay không người lái và không cần sự điều khiển trực tiếp của phi công. XQ-58 có thể cất cánh và hạ cánh thông thường hoặc được phóng từ các mô-đun phóng chẳng hạn như tàu hỗ trợ, container vận chuyển và xe kéo. Ảnh The War Zone Máy bay có chiều dài 9,1 m và sải cánh 8,2 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 2.725 kg, XQ-58 có thể đạt tốc độ bay ổn định là 882 km/h, tốc độ tối đa lên đến 1.048 km/h, trần bay là 14.000 m và có thể bay trong phạm vi 5.600 km. UAV XQ-58 có thể mang vũ khí hoặc các loại thiết bị hàng không khác trong khoang trung tâm bên trong và trên các điểm cứng dưới cánh. Theo Không quân Mỹ, “Phương tiện có thể tái sử dụng, ít phải bảo dưỡng, được thiết kế để sử dụng cho nhiều nhiệm vụ và có chi phí sản xuất thấp. XQ-58 được thiết kế để có tốc độ cao và khả năng cơ động nhanh nhẹn. Nó không phụ thuộc vào đường băng, mang lại sự linh hoạt tối đa trong hoạt động cho chiến đấu”. XQ-58 đã trải qua một loạt các thử nghiệm bay để hoàn thành đánh giá hoạt động cần thiết. Từ điều khiển mặt đất đến độ ổn định khi bay, khả năng kiểm soát và hiệu suất khí động học, chiếcu UAV này đã trải qua một chương trình đánh giá toàn diện. Vào tháng 1/2020, XQ-58 đã hoàn thành thử nghiệm bay thành công lần thứ 4, đáp ứng mọi yêu cầu của thử nghiệm bay. Tính đến tháng 3/2021, XQ-58 đã hoàn thành 6 chuyến bay thử nghiệm thành công, bao gồm một chuyến thử nghiệm khoang vũ khí, khi được thả máy bay không người lái cảm tử Area-I Altius-600 nặng 12kg. Không quân Mỹ là đơn vị đầu tiên vận hành XQ-58. Vào tháng 12/2022, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đặt hàng hai chiếc XQ-58 Valkyrie cho lực lượng của mình. Hải quân Mỹ đã đặt hàng hai chiếc XQ-58 Valkyrie thực hiện các cuộc thử nghiệm tương tự vào tháng 1/2023. Trong những năm gần đây, Kratos đang nỗ lực mở rộng phạm vi hiệu suất cho dòng UAV XQ-58 với các biến thể khác nhau tùy theo từng yêu cầu. Ít nhất đã có 5 biến thể đang được phát triển bao gồm cả biến thể Block 2 với kích thước và tải trọng lớn hơn. Cấu hình sẽ ảnh hưởng tới giá thành. Giá hiện tại của một chiếc UAV XQ-58 là từ 5 đến 6 triệu USD, tùy thuộc vào phiên bản. Hãng Kratos đã từng nói rằng mục tiêu của họ là giảm giá xuống còn khoảng 2 triệu USD một chiếc, điều này sẽ khiến giá XQ-58 chỉ tương đương thậm chí rẻ hơn một số loại tên lửa.

