Nga kiểm soát 70% diện tích Chasov Yar, Ukraine điều quân tăng cường gấp

Trong những ngày qua, mặt trận Chasov Yar trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu dữ dội giữa hai bên, khi quân đội Nga (RFAF), đã phát động tấn công dữ dội vào thành phố chiến lược này; hiện nay, 70% thành phố đã do RFAF kiểm soát. Để tránh sụp đổ mặt trận này, quân đội Ukraine (AFU), đang khẩn trương điều thêm lực lượng, để cố gắng bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng. Thành phố Chasov Yar nằm ở phía tây tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass. Mặc dù có diện tích nhỏ, nhưng vị trí địa lý của nó lại cực kỳ quan trọng, khi thành phố nằm trên một quả đồi có chiều cao khống chế khu vực. Đây là nút thắt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của AFU ở khu vực Donbass. Một khi Chasov Yar thất thủ, hỏa lực pháo binh của RFAF ở Chasov Yar có khả năng khống chế các thành phố ở dưới thấp xung quanh như Kostiantynivka, Druzhkivka và xa hơn một chút là hai thành phố lớn của Ukraine còn lại ở Donbass là Kramatorsk và Sloviansk. Bắt đầu từ sáng sớm ngày 6/4/2025, RFAF đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào Chasov Yar. Quân đội Nga đã tập trung một lượng lớn quân số và vũ khí hỏa lực, áp dụng chiến thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng; quyết tâm san bằng trận địa phòng ngự của AFU. Mở màn là lực lượng không quân chiến thuật Nga, sử dụng hỏa lực mạnh mẽ của mình và liên tục tiến hành các cuộc không kích bằng bom lượn có điều khiển UMPK, vào các vị trí phòng thủ vững chắc, các vị trí trú quân và các nút giao thông của quân Ukraine tại Chasov Yar; làm gián đoạn việc triển khai phòng thủ của AFU. Dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân chiến thuật và hỏa lực pháo binh các cỡ, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến quân nhanh chóng. Lực lượng cơ giới tinh nhuệ dẫn đầu, và xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến như T-90M gầm rú, thực hiện chiến thuật bắn và lùi nhanh về tuyến sau. Những viên đạn pháo tăng 125mm khai hỏa từ tăng T-90M, phá hủy chính xác các boongke, ụ súng chống tăng và các hỏa điểm của quân Ukraine, mở đường cho các đơn vị bộ binh xung phong. Tiếp theo lính bộ binh cơ động trên xe chiến đấu bộ binh, sử dụng sự yểm trợ của xe tăng, nhanh chóng tiến vào thành phố và giao tranh ác liệt với số quân còn lại của Ukraine. Quân đội Nga cũng tận dụng tối đa lợi thế của lực lượng pháo binh trong cuộc tấn công. Nhiều bệ phóng pháo phản lực khai hỏa liên tiếp, đạn pháo trút xuống các vị trí của quân Ukraine, gây ra thương vong lớn cho quân Ukraine. Theo nhà lãnh đạo nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin, thông báo trên kênh truyền hình Russia 24 cho biết, dưới sự yểm trợ của hỏa lực không quân, pháo binh và xe tăng, các mũi đột kích của RFAF đã tiến vào Chasovoy Yar, mở rộng vùng kiểm soát và cải thiện vị trí. “Quân đội Nga tiến vào Chasovy Yar, cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi vị trí của họ. Đồng thời, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt và không có ý định tự nguyện rút lui. Tuy nhiên, quân của chúng ta vẫn đang tiến lên, mặc dù chậm”, ông Denis Pushilin phát biểu. Dưới sự tấn công dữ dội của RFAF, tình hình ở Chasov Yar xấu đi. Hiện nay, 70% thành phố đã bị quân Nga kiểm soát. Tại những khu vực vừa chiếm được, quân Nga đang nhanh chóng chuyển vào phòng ngự lâm thời; đồng thời truy quét tàn quân Ukraine còn kháng cự. Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, Bộ Tổng tham mưu AFU đã đưa ra quyết định khẩn cấp là điều lực lượng dự bị tinh nhuệ đến Chasov Yar, để cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng, với một số lữ đoàn bộ binh cơ giới và lực lượng tác chiến đặc biệt từ các chiến trường khác, trong đó có cả quân ở Kursk vừa rút về. Với 30% diện tích còn lại của Chasov Yar, AFU đang tích cực xây dựng các công sự phòng thủ kiên cố, xung quanh một số trận địa phòng ngự then chốt tại đây và có kế hoạch bảo vệ những tuyến đường vận chuyển quan trọng. Hiện quân Ukraine đào một số lượng lớn chiến hào, dựng lên các chướng ngại vật như dây thép gai, bãi mìn, triển khai nhiều loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, bao gồm tên lửa chống tăng, súng máy phòng không và súng máy cỡ lớn; cố gắng dựa vào hệ thống công sự trận địa này, kết hợp với hỏa lực mạnh để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Đánh giá chung tình hình của quân đội Ukraine ở Chasov Yar vẫn rất khó khăn. Một mặt, họ đã phải chịu tổn thất nặng nề trong các trận chiến trước đó, cả về quân số và vũ khí trang bị. Tinh thần binh lính Ukraine tại Chasov Yar cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Trong khi đó, RFAF đang có đà tấn công mạnh mẽ và có lợi thế về quân số và hỏa lực; còn việc bảo đảm hậu cần của AFU gặp nhiều khó khăn. Do RFAF phong tỏa và tấn công vào các tuyến đường vận chuyển, nên việc tiếp vận đến Chasov Yar của AFU gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu lâu dài của quân Ukraine tại đây. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Liveuamap).

