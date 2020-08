Chính thức: Nguyên nhân đội xe tăng Việt Nam bị phạt, mất ngôi đầu bảng

Chiều ngày 24/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam 1 do Đại úy Trần Việt Hải làm trưởng xe đã bước vào lượt trận thứ 1 vòng loại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” – Hội thao quân sự Army Games 2020. Trên sóng truyền hình trực tiếp, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã hưng phấn tột độ trước cảnh kíp lái Việt Nam điều khiển T-72B3 bắn trúng 5/5 mục tiêu và tốc độ cao nhất 72km/h, về đích đầu tiên với thời gian 28 phút 20 giây. Với kết quả này, người hâm mộ gần như chắc chắn chúng ta sẽ đứng đầu bảng. Thế nhưng, vài tiếng sau khi trận đấu kết thúc, Ban tổ chức Army Games đã thông báo kết quả gây “sốc” khi đội Việt Nam bị cộng thêm 4 phút, trong khi Nam Ossetia về thứ 2 lại được trừ thời gian, dẫn tới đội ta tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp dù ta bắn 5/5 mục tiêu. Điều này khiến độc giả hụt hẫng và cảm thấy khó hiểu. Đáng chú ý, xuất hiện nhiều thông tin thiếu kiểm chứng cho rằng lỗi kíp lái vứt băng đạn (còn thừa đạn) 12,7mm sau bài bắn bia trực thăng khiến đội bị phạt cộng thêm giờ. Bởi theo quy chế của giải đấu là phải xả hết đạn, trước khi vứt băng đạn rỗng. Vì thế đội Việt Nam bị phạt, cộng thêm 3 phút. Ngoài ra Việt Nam có thể còn bị trừ thêm 1 phút do để xe chạm cọc tiêu, dù rất nhẹ và cọc không đổ. Tổng thời gian mà đội xe tăng Việt Nam bị cộng thêm là 4 phút tất cả. Dẫu vậy, theo thông tin mới nhất thì các lý do trên đều không chính xác. Ngày 25/8, đích thân Trưởng Ban Giám khảo Army Games 2020 - Thiếu tướng Alexander Peryazev đã có bài phát biểu trên kênh truyền hình Quân đội Nga (Zvezda) giải thích vì sao đội tuyển Việt Nam mất ngôi đầu bảng. Theo ông Peryazev, Nam Ossetia đã bắn trúng toàn bộ các mục tiêu là xe tăng, nhưng khi bắn súng máy phòng không và súng máy đồng trục lại trượt. Họ lập tức phải chạy các vòng phạt. Trong khi Việt Nam không bắn trúng một mục tiêu số 12 (mô phỏng xe tăng) nên cũng phải chạy vòng phạt, cộng thêm vòng phạt bổ sung. Đây chính là lý do chính mà Việt Nam bị phạt cộng thêm 4 phút sau khi ban trọng tài mổ băng. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, hệ thống điện tử và trọng tài trường bắn không hiểu sao vẫn ghi nhận quả đạn vào bia số 12 (phát thứ 2 bắn pháo 125mm đi xuyên qua gần sát mép dưới của bia) là chính xác nên đội Việt Nam không chạy vòng phạt ngay lúc đó. Nếu chạy ngay lập tức khi đó, không chắc chúng ta mất tới 4 phút để hoàn thành vòng phạt với trình độ của kíp lái Việt Nam trong trận này vì có thời điểm chúng ta nước rút đạt vận tốc tới 72km/h. Đây cũng là câu hỏi lớn của dư luận đối với trọng tài trên đường đua Tank Biathlon 2020, tại sao vẫn ghi nhận chính xác phát bắn cho Việt Nam dẫn tới đội tuyển không chạy vòng phạt mà vẫn băng băng về đích. Ảnh: TTXVN. Có thể coi đây là tình huống nhạy cảm trong thi đấu thể thao, hi vọng rằng ban giám khảo Army Games sẽ rút được kinh nghiệm sau trận đấu này để có quyết định chuẩn xác hơn các trận đấu tiếp theo, tránh tình trạngkhán giả băn khoăn trước kết quả cuối cùng của trận đấu thường bị cộng thêm giờ một cách khó hiểu. Ảnh: TTXVN. Về phần đội Nam Ossetia, cũng theo thiếu tướng Nga, đội này được rút ngắn 2 phút 28 giây sau khi mổ băng vì ban tổ chức xác định họ đã xạ kích diệt 4/5 mục tiêu thay vì 3/5 mục tiêu theo kết quả sơ bộ. Nhờ đó, đội Nam Ossetia đã vươn lên vị trí thứ nhất bảng đấu. Kết quả còn lại của bảng này, đội Myanmar dù có sự chuẩn bị tốt khi được làm quen với T-72 nhiều năm nay nhưng chỉ về đích với thành tích 36 phút 27 giây do gặp nhiều lỗi trong quá trình thi đấu, bắn hạ 4/5 mục tiêu - khá xuất sắc. Đội Qatar là thất vọng nhất khi chỉ không bắn được mục tiêu nào. Nhìn chung, nếu vẫn duy trì phong độ này, đội Việt Nam có cơ hội rất lớn lọt vào vòng chung kết “Xe tăng hành tiến” 2020. Cùng chúc đội tuyển Việt Nam bắn giỏi, bắn trúng, chạy nhanh và sẽ có giải trong kỳ thi đấu này. Video Army Games 2020: Đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ hai bảng hai - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

