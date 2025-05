Gần đây, đã có biến động lớn trên chiến trường giữa Nga và Ukraine. Trang Military Review của Nga vào ngày 2/5 cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được hai làng Bilovodyi và Vodolaga ở phía bắc Tỉnh Sumy, chỉ trong một đòn tấn công. Điều đặc biệt của sự kiện này là từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4 năm nay, trong hơn ba tháng chiến đấu, nhưng RFAF mới chỉ chiếm được 4 ngôi làng ở vùng Sumy. Nhưng lần này có vẻ như tốc độ tăng gấp đôi, hiệu quả chiến đấu đột nhiên "tăng vọt"; điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Sau khi chiếm được làng Bilovodi, lực lượng xung kích RFAF chỉ còn cách đường cao tốc H07 từ Sumy đi Sudzha khoảng 5 km. Nếu quân Nga giữ vững và mở rộng được đầu cầu này, họ có thể sử dụng UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, hoặc súng cối 120 mm để chặn con đường này. Trong tình huống như vậy, quân Nga sẽ trực tiếp cắt đứt "đường dây huyết mạch" vận chuyển hậu cần từ phía sau đến thị trấn Yunakivka của quân đội Ukraine (AFU). Đến lúc đó, tuyến phòng thủ của Ukraine ở Yunakivka có thể sẽ lặp lại sự sụp đổ thảm khốc như tuyến phòng thủ Sudzha một tháng trước.Bộ Quốc phòng Nga cũng "chính thức tuyên bố" trong báo cáo chiến đấu: Các đơn vị của Cụm quân phía Bắc RFAF, đã đánh bại quân Ukraine tại Kursk, và tiền tuyến đã tiến thẳng vào lãnh thổ Tỉnh Sumy của Ukraine. Công tác thiết lập “Vùng đệm an ninh” trên lãnh thổ Ukraine, vẫn đang được RFAF “tiến hành khẩn trương”. Nói về “vùng đệm an ninh” này, cả Nga và Ukraine đều đang có kế hoạch thực hiện. Trước đó, Ukraine đã bất ngờ đưa quân tấn công khu vực Kursk của Nga, với hy vọng xây dựng một "vùng đệm" trên lãnh thổ của đối phương; nhưng đã buộc phải tháo chạy sau khi bị liên quân Nga-Triều Tiên đánh bại. Bây giờ đến lượt RFAF chuyển từ phòng thủ sang tấn công ở Kursk và bắt đầu thiết lập vùng đệm an ninh ở tỉnh Sumy của Ukraine. Tuy nhiên, biên giới giữa Tỉnh Sumy và Nga dài hơn 200 km; nếu Moskva muốn xây dựng một khu vực an ninh dọc theo toàn bộ biên giới, họ phải triển khai một lượng lớn quân số, vũ khí và phương tiện giám sát; điều này là không khả thi. Hiện tại, trọng tâm của RFAF vẫn tập trung ở miền Đông Ukraine, nên rõ ràng việc làm như vậy là không thực tế. Nhưng RFAF không vì thế mà rút quân, mà họ sẽ thực hiện chiến thuật, dùng “lực lượng điểm”, để khống chế thành phố Sumy, nhằm bảo vệ biên giới Nga. Kết quả là, AFU sẽ buộc phải rút một lượng lớn quân để phòng thủ, như vậy khả năng phòng thủ của khu vực Donbass đương nhiên sẽ bị suy yếu, quân Nga sẽ có cơ hội lớn hơn để chiếm lấy khu vực chiến lược này. Thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), cho biết từ ngày 29/4, quân Nga đã tiến vào làng Bilovody và bắt đầu giao tranh ác liệt ở trong làng với quân Ukraine. Phải đến ngày 2/5, quân Nga mới kiểm soát hoàn toàn Bilovody và phát triển chiếm thêm làng Vodolahy ở phía tây. Nguy hiểm hơn nữa, đó là RFAF đã phát động một cuộc tấn công từ làng Oreshnya ở Kursk và bao vây Yunakivka từ phía đông, kết hợp với lực lượng ở làng Bilovody và Loknya, tạo thành gọng kìm chiến thuật bao vây Yunakivka. Một khi Yunakivka thất thủ, quân Nga sẽ có thể tiến sâu hơn 15 km vào Ukraine dọc theo đường cao tốc H07 và lúc này họ chỉ còn cách thành phố Sumy chưa đầy 20 km. Đối với Ukraine, thành phố Sumy là thủ phủ của Tỉnh Sumy. Nếu quân đội Ukraine thua trong trận này, sự nghiệp chính trị của Tổng thống Zelensky sẽ bị đe dọa, do đó quân đội Ukraine phải tìm kiếm quân tiếp viện, quyết tâm giữ vững tuyến phòng thủ này. Sau khi chiến dịch Kursk kết thúc, mặt trận nơi này không im tiếng súng, khi RFAF ngay lập tức phát động một cuộc tấn công dữ dội vào khu vực Sumy. Nói một cách thẳng thắn, Moskva đang sử dụng lợi thế quân sự của mình, để đưa tiền tuyến vào lãnh thổ Ukraine và tiêu hao dần quân số của AFU. Mặc dù các nước NATO vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí trang bị, cung cấp thông tin tình báo, tổ chức huấn luyện quân sự và lên kế hoạch chiến đấu cho AFU, nhưng AFU vẫn đang lâm vào thế bị động trên chiến trường và mọi cuộc phản công đều không mang lại kết quả gì. Lý do cơ bản nhất là họ có quá ít quân có thể đưa ra chiến trường. Cách đây gần một năm, vào ngày 10/5, RFAF bất ngờ mở chiến dịch Kharkov, nhưng tốc độ tiến quân của RFAF diễn ra rất chậm. Kết quả là, Bộ Tổng tham mưu AFU kịp thời rút lực lượng chủ lực của mình khỏi mặt trận Donbass để tăng viện cho Kharkov, và những lỗ hổng ngay lập tức xuất hiện trên tuyến phòng thủ Donbass. Sau đó, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh AFU đã đưa lực lượng dự bị chiến lược tới Kursk để "gây rắc rối". Lúc này, tuyến phòng thủ Donbass đã hoàn toàn trống rỗng, và hơn 2.500 km2 lãnh thổ đã bị mất chỉ trong vòng 4 tháng. Hiện nay, nhiều tuyến phòng thủ của Ukraine chỉ có thể được giám sát bằng UAV và không có ai bảo vệ chúng cả. Chừng nào RFAF còn tiếp tục gây sức ép lên mặt trận Sumy, AFU sẽ phải giữ lại một số lượng lớn quân ở đây. Theo cách này, tuyến phòng thủ Donbass sẽ không nhận được sự tăng viện và RFAF sẽ tự tin hơn trong việc mở các cuộc tấn công vào các mục tiêu then chốt như Toretsk, Pokrovsk, Chasov Yar và Kostiantynivka. Xét theo tình hình hiện tại, nếu Ukraine không thể giải quyết được vấn đề "khó nhằn" về thiếu hụt quân số, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Donbass bị mất, và thậm chí Ukraine có thể không giữ được Sumy và Kharkov. Có thể bên chiến thắng cuối cùng của cuộc xung đột kéo dài này, sẽ nằm ở trò chơi ai có thể chịu đựng được lâu hơn mà thôi. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).

