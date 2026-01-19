Hà Nội

‘Phú bà’ Huyền Baby khoe ảnh mới tại bãi biển, vóc dáng vạn người mê

Cộng đồng trẻ

‘Phú bà’ Huyền Baby khoe ảnh mới tại bãi biển, vóc dáng vạn người mê

Loạt ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội của Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp khoe trọn vóc dáng gợi cảm tại bãi biển.

Thiên Anh
Dù đã bước sang tuổi 36, “phú bà” đình đám Huyền Baby vẫn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung và thần thái sang chảnh khó trộn lẫn.
Trong bộ ảnh được thực hiện tại một bãi biển trong xanh, Huyền Baby lựa chọn trang phục tông trắng – be nhẹ nhàng, khoe khéo làn da mịn màng cùng vóc dáng thon gọn, cân đối.
Thiết kế ôm sát giúp người đẹp Hà thành tôn vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp cùng những đường cong quyến rũ đúng chuẩn “vạn người mê”.
Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt của Huyền Baby nổi bật với đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và làn da căng bóng.
Phong cách trang điểm tối giản, kết hợp mũ cói và kính mát càng làm tôn lên vẻ đẹp phóng khoáng, trẻ trung, đúng chất nghỉ dưỡng cao cấp.
Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi khó tin rằng Huyền Baby đã là mẹ hai con.
Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh ngày 22/10/1989 tại Hà Nội. Cô là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất Việt Nam, được đông đảo khán giả biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2008.
Sở hữu gương mặt búp bê cùng phong cách tiểu thư, Huyền Baby nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của thế hệ 8X – 9X đời đầu.
Sau khi kết hôn năm 2013 với doanh nhân Quang Huy – người sở hữu chuỗi khách sạn A&amp;EM sang trọng tại TP.HCM – Huyền Baby tạm rút lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình.
Tuy nhiên, hình ảnh của Huyền Baby chưa bao giờ “hạ nhiệt” khi luôn gắn liền với cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự trăm tỷ, hàng hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh.
