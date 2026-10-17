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Chính trị

Phát hiện và quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại An Nhơn Bắc và Ia Dom

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dom.

Theo Sỹ Thắng/Vietnamplus

Ngày 16/10, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc) và làng Bi (xã Ia Dom).

Các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời thu thập thông tin phục vụ xác minh danh tính các liệt sỹ.

Tại làng Bi (xã Ia Dom), hài cốt liệt sỹ được quy tập ngày 16/10 là trường hợp thứ 7 được tìm thấy tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Bích, sau khi Đội K52 triển khai tìm kiếm từ ngày 5/10 theo tin báo của người dân.

Hài cốt được phát hiện lúc 10 giờ 47 phút, gồm răng và một số mảnh xương vụn, trong tình trạng phân hủy nặng. Di vật kèm theo có mảnh tăng. Lực lượng chức năng đã lấy 2 mẫu răng để phục vụ công tác xác minh danh tính.

Trước đó, ngày 15/10, Đội K52 cũng đã quy tập 2 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt tìm thấy là 6 hài cốt.

Đáng chú ý, ngày 5/10, đơn vị phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật, trong đó có tấm bia nhôm chưa xác định được thông tin. Sau khi xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia, ngày 14/10, cơ quan chức năng đọc được nội dung khắc: liệt sỹ - Nguyễn Thanh Trì - Hy sinh 18/5/70; qua đó xác minh được thông tin liệt sỹ Nguyễn Thanh Trì.

Tại tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc), ngày 16/10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm một hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tổ chức xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm tại khu vực vườn nhà dân.

Tại khu vực này, ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập hài cốt liệt sỹ đầu tiên cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo. Ngày 10/10, hài cốt liệt sỹ thứ hai được tìm thấy cùng nhiều di vật, gồm ví da có ảnh đã mờ, bút bi, lược, nhíp nhổ râu, dao gấp, dây dù, bật lửa đá và đạn đại liên.

Đến ngày 12/10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập hài cốt liệt sỹ thứ ba tại khu vực này. Việc tìm kiếm vẫn được triển khai nhằm kiểm tra các vị trí nghi vấn, không bỏ sót hài cốt liệt sỹ.

Cùng với hai địa bàn trên, ngày 15/10, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hiệp và lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sỹ tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp.

Ông Nguyễn Nghiệm và ông Võ Khánh Quốc (cùng trú thôn Thuận Hạnh) đã cung cấp thông tin ngày 8/9/1954, ông Nguyễn Nghiệm cùng người dân trong thôn đã chôn cất bộ đội Lê Duy Thiên (quê xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Theo đó, hài cốt được tìm thấy gồm các phần xương đã mủn, cùng 2 cúc áo bộ đội và một số cúc áo khác. Trên cơ sở thông tin nhân chứng cung cấp, hài cốt được xác định là liệt sỹ Lê Duy Thiên.

Theo thống kê, từ ngày 1/11/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã quy tập được 78 hài cốt liệt sỹ, trong đó 50 hài cốt được tìm thấy trong nước và 28 hài cốt được tìm thấy ở ngoài nước. Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai trên cơ sở thông tin do người dân, nhân chứng cung cấp; góp phần đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an táng, đồng thời phục vụ việc xác minh danh tính, đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sỹ./.

Theo Vietnam Plus
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#hài cốt liệt sĩ #Gia Lai #quy tập #An Nhơn Bắc #Ia Dom #xác minh danh tính

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