Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện chiếc hộp đá 9 ngăn cổ đại ở Jerusalem

Kho tri thức

Phát hiện chiếc hộp đá 9 ngăn cổ đại ở Jerusalem

Chiếc hộp đá hiếm có nhiều ngăn được phát hiện ở Jerusalem có thể là một hộp trưng bày hàng hóa có niên đại 2.000 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Theo đó, một chiếc hộp đá quý hiếm với chín ngăn, có niên đại khoảng 2.000 năm, lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng tại một triển lãm ở khu khảo cổ học của Bảo tàng Israel. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Theo đó, một chiếc hộp đá quý hiếm với chín ngăn, có niên đại khoảng 2.000 năm, lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng tại một triển lãm ở khu khảo cổ học của Bảo tàng Israel. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chiếc hộp với thiết kế độc đáo, được phát hiện trong một cuộc khai quật của Cơ quan Cổ vật Israel tại Thành phố David, thuộc Công viên Quốc gia xung quanh các bức tường của Jerusalem cổ đại. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chiếc hộp với thiết kế độc đáo, được phát hiện trong một cuộc khai quật của Cơ quan Cổ vật Israel tại Thành phố David, thuộc Công viên Quốc gia xung quanh các bức tường của Jerusalem cổ đại. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chiếc hộp có hình vuông, kích thước 30 x 30 cm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Chiếc hộp có hình vuông, kích thước 30 x 30 cm. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vật thể được làm bằng đá vôi mềm chạm khắc tinh xảo. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vật thể được làm bằng đá vôi mềm chạm khắc tinh xảo. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Nó được chia thành chín ngăn vuông, có kích thước và thể tích tương đương nhau. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Nó được chia thành chín ngăn vuông, có kích thước và thể tích tương đương nhau. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vật thể này được tìm thấy trong số những tàn tích của một tòa nhà nằm cạnh con phố bậc thang và từng là một cửa hàng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vật thể này được tìm thấy trong số những tàn tích của một tòa nhà nằm cạnh con phố bậc thang và từng là một cửa hàng. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, chiếc hộp 9 ngăn này từng được sử dụng cho các hoạt động thương mại và trưng bày hàng hóa với số lượng và kích thước nhỏ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, chiếc hộp 9 ngăn này từng được sử dụng cho các hoạt động thương mại và trưng bày hàng hóa với số lượng và kích thước nhỏ. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Chiếc hộp đá #hiện vật #đá vôi #chạm khắc #tàn tích

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT