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Doanh nghiệp

Petrolimex chủ động giảm giá xăng dầu để chia sẻ áp lực với người dân

Petrolimex chủ động quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành. 

PV

Quyết định của Petrolimex nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2026 như sau:

Chủ động chia sẻ áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 09/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng. Chính phủ đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới; điều hành giá trong nước theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động quyết định mức giá bán xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg là hành động cụ thể của Petrolimex nhằm chia sẻ với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào và cùng các cơ quan quản lý thực hiện mục tiêu ổn định mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.

Đây là hành động nhất quán với định hướng điều hành của lãnh đạo Petrolimex được duy trì trong các giai đoạn thị trường năng lượng biến động mạnh: Bài toán không chỉ là hiệu quả kinh doanh mà còn là bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.

Giá bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg áp dụng trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026

Mức giảm 300 đồng/lít, kg của Petrolimex được áp dụng đồng thời với thời điểm điều chỉnh giá theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương và có hiệu lực trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026.

Giá xăng dầu do Petrolimex công bố tại Thông cáo báo chí này áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 920/PLX-QĐ-TGĐ ngày 15/10/2026 được gửi tới các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi Quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Tập đoàn để báo cáo.

Theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút cụ thể như sau:

#Giá xăng dầu #Chính sách giá năng lượng #Petrolimex #Ổn định kinh tế #Quỹ Bình ổn giá

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Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu

6 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX). Theo báo cáo tài chính, Petrolimex đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất ước đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 65% lợi nhuận của Tập đoàn đến từ khối kinh doanh ngoài xăng dầu và hoạt động kinh doanh quốc tế, cho thấy hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Lĩnh vực hóa dầu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Petrolimex. Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) ghi nhận lợi nhuận đạt gần 240 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. PLC tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường dầu nhờn, nhựa đường và hóa chất chuyên dụng, hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và giao thông. Bên cạnh PLC, Công ty TNHH liên doanh Castrol BP Petco với thương hiệu dầu nhờn đến từ Anh quốc cũng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đóng góp vào lợi nhuận chung của Petrolimex hơn 200 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế của Petrolimex trên thị trường dầu nhờn.

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