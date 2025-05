Volvo dính lệnh triệu hồi tới 453.824 chiếc tại Việt Nam

Video: Đánh giá xe điện Volvo EC40 tại Việt Nam.

Volvo vừa công bố triệu hồi xe và chiến dịch khắc phục kỹ thuật quy mô lớn nhất trong năm 2025, liên quan đến gần 454.000 xe trên toàn cầu. Đây là một bước đi chủ động từ nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn giao thông quốc tế. Theo thông tin chính thức, Volvo sẽ tiến hành cập nhật phần mềm cho 413.151 xe tại thị trường ôtô Mỹ và 40.673 xe tại thị trường Canada do phát hiện lỗi liên quan đến hệ thống hiển thị hình ảnh camera lùi.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã xác nhận rằng nguyên nhân của vấn đề không nằm ở phần cứng của thiết bị camera mà là lỗi phần mềm. Cụ thể, khi người lái chuyển về số lùi, màn hình giải trí trung tâm có thể không hiển thị hình ảnh từ camera sau xe. Trong một số điều kiện nhất định, hệ thống sẽ kích hoạt mã lỗi và hiển thị thông báo "camera tạm thời không khả dụng" trên màn hình, khiến người lái mất khả năng quan sát phía sau thông qua camera.

Các mẫu xe Volvo tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi gồm: C40, S60, S90, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90, được sản xuất trong giai đoạn 2021-2025.

Sự cố này bị xác định là vi phạm tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang Mỹ số 111 về khả năng quan sát phía sau, một quy định bắt buộc đối với tất cả các phương tiện lưu thông tại thị trường này. Tính năng camera lùi đã trở thành trang bị bắt buộc trên các xe mới tại nhiều quốc gia nhằm giảm thiểu tai nạn khi lùi xe, đặc biệt là các trường hợp có thể gây thương tích cho trẻ em hoặc người đi bộ ở phía sau xe.

Mặc dù vấn đề được đánh giá là nghiêm trọng về mặt kỹ thuật và pháp lý, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Volvo cho biết chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi này. Đây có thể được xem là một tin tức tích cực, cho thấy hãng xe Thụy Điển đã phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Danh sách các mẫu xe Volvo bị triệu hồi để cập nhật phần mềm bao gồm hầu hết các dòng sản phẩm chủ lực của hãng, thuộc giai đoạn sản xuất từ năm 2021 đến 2025. Điều này cho thấy đây là lỗi mang tính hệ thống, xuất hiện trên nền tảng phần mềm được sử dụng chung cho nhiều dòng xe của Volvo. Cụ thể:

Về giải pháp khắc phục, Volvo đánh giá đây là lỗi tương đối dễ sửa chữa. Hãng sẽ tiến hành cập nhật phần mềm thông qua hai phương thức chính: một là mang xe đến các đại lý ủy quyền để thực hiện cập nhật trực tiếp, hai là cung cấp bản cập nhật trực tuyến (Over-The-Air - OTA) cho những xe đã được trang bị tính năng này. Việc cập nhật phần mềm thường không mất nhiều thời gian và không làm ảnh hưởng đến các tính năng khác của xe.