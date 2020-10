Toyota Land Cruiser 2016 "chạy chán", thét hơn 4 tỷ ở Hà Nội

Nhìn tổng thể, chiếc Toyota Land Cruiser 2016 cũ nhập Mỹ đang rao bán tại sàn xe cũ Hà Nội sở hữu một ngoại hình khá long lanh, chưa từng đâm đụng. Theo chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ, chiếc xe là phiên bản full option và được lăn bánh khá ít. Về ngoại hình, Toyota Land Cruiser nhập Mỹ đời 2016 trong bài viết này có kích thước 4.950 x 1.970 x 1.905 (mm). Chiếc xe SUV cỡ lớn này sở hữu bộ mâm đúc 18 inch 5 cánh kép được làm mới, kết hợp cùng với bộ lốp Dunlop Grandtrek đa địa hình có kích thước 285/60/18 khá hầm hố. Xe được trang bị lưới tản nhiệt của xe có kích thước lớn, được mạ chrome và có một dải chrome cắt ngang đèn pha LED kết hợp với bóng HID, đem tới cho Land Cruiser vẻ độc đáo và cá tính riêng. Ở đời 2016, xe vẫn sử dụng hệ thống khung gầm body-on-frame của phiên bản Land Cruiser 2008. Thân xe không nhiều thay đổi so với phiên bản cũ. Nó vẫn giữ nguyên những bề mặt thân xe nổi lên đầy "cơ bắp" vốn có bấy lâu nay. Ở phía sau, các đèn hậu của Land Cruiser nay đã được nâng cấp lên loại đèn LED đem tới vẻ đẹp ấn tượng hơn. Cụm đèn LED phía sau cũng cập nhật đồ họa mới và thanh trang trí mạ chrome kéo dài hết chiều ngang xe. Bên trong nội thất của Land Cruiser 2016 cũng được hãng Toyota đổi mới đáng kể về mặt thiết kế. Trong đó, bảng táp lô bố trí lại các cụm điều khiển chức năng và màn hình cho hệ thống giải trí đặt ở vị trí cao hơn.Bên cạnh đó, Toyota cũng chú trọng trải nghiệm cao cấp cho bên trong khoang xe bằng cách bổ sung thêm các vật liệu da mềm thay cho vật liệu nhựa cứng ở đời trước. Vô lăng tái thiết kế so với đời cũ, đẹp hơn được bọc da cùng gỗ cao cấp và đa dạng các nút bấm tiện ích. Hệ thống thông tin giải trí của chiếc xe hiện đại với màn hình cảm ứng lớn với những tính năng thời thượng công nghệ mới như; MP3/WMA,Sirius XM radio HD radio hỗ trợ iTunes, cổng USB, kết nối iPod và điện thoại, Bluetooth, định vị vệ tinh, hiển thị thông tin khi vượt địa hình... Hệ thống âm thanh JBL 14 loa sẽ khiến đa số khách hàng bình thường hài lòng. Toyota cũng chú trọng trải nghiệm cao cấp cho bên trong khoang xe bằng cách bổ sung thêm các vật liệu da mềm semi-aniline và gỗ Deep Wood. Hàng ghế sau cũng có những màn hình giải trí riêng. Ngoài ra, hành khách ở hàng ghế sau cũng được trang bị hệ thống điều hòa riêng biệt với đầy đủ các nút điều chỉnh, bên cạnh đó là hệ thống sưởi và quạt gió. Hàng ghế thứ 3 với khả năng chở thêm 3 người khi mở ra và nâng tổng số chỗ ngồi trong xe lên 8. Land Cruiser 2016 nhập Mỹ được trang bị động cơ xăng V8 5.7l kết hợp với hộp số tự động 6 cấp tương tự như Lexus LX570, cho công suất tối đa lên tới 367 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh mới... Hiệu năng địa hình của Land Cruiser được đảm bảo bởi hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian với nhiều chế độ gài cầu khác nhau, vi sai Torsen cùng các công nghệ hỗ trợ như hệ thống hỗ trợ vượt qua những bề mặt khó Crawl Control... Mức tiêu thụ nhiên liệu 18 lít/100km đường đô thị, 13 lít/100km trên đường cao tốc và 15,6 lít/100 đường hỗn hợp. Xe được trang bị gói công nghệ an toàn Safety Sense, bao gồm các hệ thống hiện đại như tránh va chạm, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo điểm mù, camera quan sát 360 độ xung quanh thân xe... Khi mới ra mắt tại thị trường Mỹ - giá xe Toyota Land Cruiser 2016 từ 83.800 USD. Thời điểm về Việt Nam nó được chào bán khoảng 5,5 tỷ đồng (chưa áp dụng mức thuế TTĐB mới). Chiếc xe trong bài hiện đang được chào bán hơn 4 tỷ đồng, cao hơn so với xe chính hãng phiên bản mới nhất được nhập khẩu từ Nhật Bản. Video: Chi tiết Land Cruiser GX-R V6 2016 bản Trung Đông.

