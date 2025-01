SUV Land Rover Defender cổ lỗ sĩ nhưng giá bạc tỷ tại Việt Nam

Land Rover Defender cổ điển là 1 trong các xe SUV địa hình được nhiều đại gia Việt lựa chọn, hiện tại, nó có giá dao động từ 2 tỷ đến hơn 7 tỷ đồng, tùy phiên bản, xe mới hay cũ, nhưng sẽ không ai dám nghĩ 1 chiếc xe đã có vài thập kỷ trên thị trường, lại được rao bán bằng hoặc hơn 1 chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Đó là 1 chiếc xe SUV Land Rover Defender Series II được người bán giới thiệu thuộc đời 1965, xe còn khá nguyên bản và nếu bạn cho rằng chiếc xe Land Rover Defender Series II này sẽ có giá chỉ vài trăm triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng, thì thật sự sai lầm, vì giá của nó 2,2 tỷ đồng. Nói về Land Rover Defender Series II, nó tiếp nói thành công của Series I, xe được sản xuất từ năm 1958 đến năm 1961. Nó có cơ sở chiều dài là 88 in (2,24 m) và 109 in (2,77 m) cho 2 phiên bản thường được gọi là 'SWB' và 'LWB', trục cơ sở ngắn và dài. Series II là chiếc xe đầu tiên được sử dụng động cơ xăng 2,25, cho ra 72 mã lực mặc dù khoảng 1.500 mẫu xe trục cơ sở ngắn (SWB) đầu tiên vẫn giữ nguyên động cơ xăng 2.0 lít, tạo ra 52 mã lực từ Series I. Động cơ này cũng có liên kết chặt chẽ với động cơ diesel 2.0 lít vẫn đang được sử dụng. Nó nhanh chóng trở thành động cơ tiêu chuẩn của Land Rover cho đến giữa những năm 1980 khi động cơ diesel trở nên phổ biến hơn. Land Rover Defender Series II Wagon sẽ có kích thước 109 inch (2,77 m), giới thiệu tùy chọn chỗ ngồi 12 tiêu chuẩn. Điều này chủ yếu là để tận dụng luật thuế của Vương quốc Anh, theo đó một chiếc xe có 12 chỗ ngồi trở lên được phân loại là xe buýt và được miễn thuế mua hàng và thuế xe đặc biệt. Có một số cấp độ chéo giữa các sản phẩm Series I và II. Những chiếc xe Series II 88 inch (2,24 m) lần đầu tiên được trang bị động cơ xăng 2 lít cũ để sử dụng hết lượng xe tồn kho từ quá trình sản xuất Series I. Station Wagon 107 inch (2,72 m) tiếp tục được sản xuất cho đến cuối năm 1959 do nhu cầu liên tục từ các thị trường xuất khẩu và để được phép sản xuất các thành phần của Series II đạt đến mức tối đa. Về động cơ của chiếc Land Rover Defender Series II ở Việt Nam, nó là cổ máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,25 lít, Land Rover Defender Series II có tích hợp bộ chế hòa khí Solex cho công suất 74 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Xe dùng hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Video: Land Rover Defender Series II A 1965 độc nhất Việt Nam.

Land Rover Defender cổ điển là 1 trong các xe SUV địa hình được nhiều đại gia Việt lựa chọn, hiện tại, nó có giá dao động từ 2 tỷ đến hơn 7 tỷ đồng, tùy phiên bản, xe mới hay cũ, nhưng sẽ không ai dám nghĩ 1 chiếc xe đã có vài thập kỷ trên thị trường, lại được rao bán bằng hoặc hơn 1 chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Đó là 1 chiếc xe SUV Land Rover Defender Series II được người bán giới thiệu thuộc đời 1965, xe còn khá nguyên bản và nếu bạn cho rằng chiếc xe Land Rover Defender Series II này sẽ có giá chỉ vài trăm triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng, thì thật sự sai lầm, vì giá của nó 2,2 tỷ đồng. Nói về Land Rover Defender Series II, nó tiếp nói thành công của Series I, xe được sản xuất từ năm 1958 đến năm 1961. Nó có cơ sở chiều dài là 88 in (2,24 m) và 109 in (2,77 m) cho 2 phiên bản thường được gọi là 'SWB' và 'LWB', trục cơ sở ngắn và dài. Series II là chiếc xe đầu tiên được sử dụng động cơ xăng 2,25, cho ra 72 mã lực mặc dù khoảng 1.500 mẫu xe trục cơ sở ngắn (SWB) đầu tiên vẫn giữ nguyên động cơ xăng 2.0 lít, tạo ra 52 mã lực từ Series I. Động cơ này cũng có liên kết chặt chẽ với động cơ diesel 2.0 lít vẫn đang được sử dụng. Nó nhanh chóng trở thành động cơ tiêu chuẩn của Land Rover cho đến giữa những năm 1980 khi động cơ diesel trở nên phổ biến hơn. Land Rover Defender Series II Wagon sẽ có kích thước 109 inch (2,77 m), giới thiệu tùy chọn chỗ ngồi 12 tiêu chuẩn. Điều này chủ yếu là để tận dụng luật thuế của Vương quốc Anh, theo đó một chiếc xe có 12 chỗ ngồi trở lên được phân loại là xe buýt và được miễn thuế mua hàng và thuế xe đặc biệt. Có một số cấp độ chéo giữa các sản phẩm Series I và II. Những chiếc xe Series II 88 inch (2,24 m) lần đầu tiên được trang bị động cơ xăng 2 lít cũ để sử dụng hết lượng xe tồn kho từ quá trình sản xuất Series I. Station Wagon 107 inch (2,72 m) tiếp tục được sản xuất cho đến cuối năm 1959 do nhu cầu liên tục từ các thị trường xuất khẩu và để được phép sản xuất các thành phần của Series II đạt đến mức tối đa. Về động cơ của chiếc Land Rover Defender Series II ở Việt Nam , nó là cổ máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2,25 lít, Land Rover Defender Series II có tích hợp bộ chế hòa khí Solex cho công suất 74 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Xe dùng hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Video: Land Rover Defender Series II A 1965 độc nhất Việt Nam.