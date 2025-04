Jaecoo J7 PHEV "xe điện không sạc" tại Việt Nam chỉ 879 triệu

Video: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận xe Jaecoo J7 PHEV 2025.

Cụ thể, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá bán niêm yết mới cho Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam là 969.000.000 đồng, hỗ trợ 10 năm đổ xăng miễn phí tương ứng 90.000.000 đồng, quy đổi trừ trực tiếp vào giá bán tương ứng là 879.000.000 đồng. Chương trình được áp dụng dành cho 777 khách hàng đặt cọc và mua xe từ nay đến hết 31/7/2025. Đây là cơ hội vàng để sở hữu mẫu xe điện không sạc J7 PHEV (SHS), với công nghệ super hybrid hàng đầu thế giới.

Hợp tác cùng phát triển – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương trình ưu đãi này không chỉ là một chiến dịch bán hàng, mà là tuyên ngôn rõ ràng cho định hướng phát triển “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Hợp tác đôi bên cùng có lợi” mà Omoda & Jaecoo Việt Nam đang theo đuổi. Thương hiệu cam kết đồng hành bền vững cùng khách hàng, lấy trải nghiệm và quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm trong mọi chính sách.

Đặc biệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam là hãng xe ô tô Trung Quốc đầu tiên được áp dụng chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam. Thay vì giữ lại toàn bộ phần thuế ưu đãi, Omoda & Jaecoo Việt Nam chủ động chia sẻ với những khách hàng đã đặt cọc mua J7 PHEV (SHS), thông qua chương trình tri ân quy mô lớn, như một hành động thể hiện sự cam kết “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”. Theo đó, với những khách hàng đã đặt cọc và mua xe J7 PHEV (SHS) trước 18/4/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ hoàn trả khoản chênh lệch giữa giá mới và giá đã mua tiên phong, theo cam kết giá 12 tháng đã công bố ngày 15/1/2025.

J7 PHEV (SHS) – “xe điện không sạc” mạnh như xe điện, tự do như xe xăng

Không chỉ nổi bật nhờ chính sách ưu đãi hấp dẫn, Jaecoo J7 PHEV (SHS) còn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ SUV điện thế hệ mới – thuần điện không cần sạc, nơi công nghệ, hiệu suất và trải nghiệm người dùng cùng hội tụ.

Trái tim của J7 PHEV (SHS) là hệ thống Super Hybrid System (SHS) – một trong những công nghệ hybrid tiên tiến nhất thế giới hiện nay, giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Nhờ vào hệ thống Super Hybrid (SHS), J7 PHEV (SHS) hoạt động như một chiếc xe thuần điện. Hệ thống truyền động hầu hết sử dụng mô tơ điện, động cơ xăng đóng vai trò sạc điện cho pin. J7 PHEV (SHS) có được ưu điểm của cả xe ô tô xăng lẫn ô tô điện nhờ việc tối ưu ở tốc độ thấp sử dụng thuần điện và sử dụng động cơ xăng ở dài tốc độ cao giúp tiếp kiệm nhiên hiệu, tăng hiệu suất hoạt động.

Cụ thể, J7 PHEV (SHS) được trang bị động cơ hybrid chuyên dụng 1.5TGDI thế hệ thứ 5, đạt hiệu suất nhiệt lên đến 44,5% – thuộc nhóm cao nhất trong ngành, cung cấp sức mạnh tổng công suất 342Hp và tổng mô-men xoắn 525Nm. Kết hợp cùng hộp số truyền động chuyên dụng (DHT) và hệ thống quản lý năng lượng thông minh, xe có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ điện – xăng – kết hợp, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu đáng kể mà vẫn duy trì cảm giác lái mượt mà, mạnh mẽ.

Không dừng lại ở đó, hệ thống pin dung lượng cao giúp xe có thể vận hành ở chế độ thuần điện với phạm vi đáng kể trong đô thị, góp phần giảm thiểu tối đa lượng xăng tiêu thụ và khí thải CO₂ ra môi trường.

Nhờ đó, J7 PHEV (SHS) có thể di chuyển hơn 1.500 km chỉ với một lần sạc và một bình xăng, với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 0.52L/100 km khi sạc đầy (chứng nhận bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam) và chỉ 4L/100km khi di chuyển hỗn hợp – một con số đáng kinh ngạc trong phân khúc SUV hạng sang.

An toàn tối đa, tiêu chuẩn quốc tế: Không chỉ dừng lại ở hiệu suất, Jaecoo J7 PHEV (SHS) còn là mẫu xe an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Khung xe được làm từ 80% thép cường lực, khả năng chống vặn xoắn cao, xe được trang bị 7 túi khí, từ đó mang lại khả năng bảo vệ an toàn cho cả lái xe và hành khách. Đặc biệt, Jaecoo J7 PHEV (SHS) đạt chứng nhận an toàn 5 sao EURO NCAP – tiêu chuẩn an toàn khắt khe hàng đầu tại châu Âu, khẳng định cam kết về chất lượng quốc tế và sự bảo vệ tối đa cho người dùng.

Thiết kế ấn tượng, trang bị thông minh: Bên cạnh đó, thiết kế ngoại thất hiện đại, mạnh mẽ kết hợp cùng nội thất cao cấp, tiện nghi thông minh và loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến tạo nên một không gian lái vừa sang trọng, vừa đầy cảm hứng. Đây chính là chiếc SUV lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện xanh, thông minh và chuẩn mực toàn cầu trong từng hành trình di chuyển.

Chính sách bảo hành “có một không hai” tại Việt Nam

Jaecoo J7 PHEV có chế độ bảo hành đặc biệt lên đến 7 năm hoặc 1.000.000km dành cho xe và 10 năm hoặc 1.000.000 km dành cho động cơ (tùy điều kiện nào đến trước). Đây là chế độ bảo hành chưa từng có tại thị trường ô tô Việt Nam, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

Xây dựng nhà máy – phát triển bền vững tại Việt Nam

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững thông qua dự án xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn tại tỉnh Thái Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 800 triệu USD, diện tích quy hoạch 800.000m², với công suất thiết kế 200.000 xe/năm, bao gồm cả ô tô thành phẩm lẫn linh kiện – phụ tùng, sẽ được khởi công trong tháng 5/2025 và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026.

Nhà máy không chỉ giúp Omoda & Jaecoo Việt Nam chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, mà còn góp phần phát triển ngành công nghiệp trong nước, tạo thêm hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương và gia tăng tỉ lệ nội địa hóa. Đồng thời, hướng đến trở thành trung tâm xuất khẩu trong khu vực và quốc tế.

Với những đặc điểm ưu việt, Jaecoo J7 PHEV (SHS) không chỉ là một mẫu SUV hybrid cao cấp, mà còn là tuyên ngôn cho phong cách sống hiện đại – thông minh – bền vững. Nhờ công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, J7 PHEV (SHS) đang định nghĩa lại chuẩn mực di chuyển xanh cho thế hệ mới.

Chương trình ưu đãi lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai nhân dịp các ngày lễ trọng đại của dân tộc: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2025) và hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2025). Đây đều là những dấu mốc lịch sử ý nghĩa về độc lập, phát triển và tương lai của Việt Nam – tinh thần mà Omoda & Jaecoo Việt Nam luôn hướng đến trong hành trình đồng hành cùng người tiêu dùng, mang lại những giá trị thiết thực và bền vững.